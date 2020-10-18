Не сходя с места

С 1 ноября 2019 года вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, которые позволили при упрощённом оформлении аварии (европротокол) подавать электронное извещение о ДТП. Центробанк и Минкомсвязь разработали сервис «Помощник ОСАГО», которым занимается Российский союз автостраховщиков. Прежде чем запустить проект по всей России, его решили опробовать в нескольких регионах. В качестве пилотных были выбраны Москва и Московская область, Санкт–Петербург и Ленинградская область, а также Татарстан. Сервис оказался востребованным, и его решили продвигать дальше.

Сейчас для правильного оформления европротокола можно использовать два мобильных приложения — «ДТП. Европротокол» и «Помощник ОСАГО». Первое лишь немного упрощает процедуру оформления аварии, но в страховую компанию всё равно придётся обращаться, чтобы подать заявление. Второе позволяет известить страховщика о ДТП в электронном виде. По утверждению создателей сервисов, каждый десятый житель пилотных регионов воспользовался данными услугами.

С 1 ноября оформить электронное извещение о ДТП можно будет в любом регионе России. Главное — наличие интернета и соблюдение ряда требований по оформлению европротокола. Участники аварии должны быть застрахованы по ОСАГО. В ДТП должны участвовать только два автомобиля, при этом имеется ущерб третьим лицам, например, другим участникам дорожного движения и их имуществу. В дорожно–транспортном происшествии не должно быть пострадавших. Для оформления электронного извещения у одного из участников ДТП на смартфоне должно быть установлено мобильное приложение «Помощник

ОСАГО». Авторизация выполняется с помощью подтверждённой учётной записи на портале госуслуг. В начале оформления извещения пользователь вводит серию и номер полиса второго участника. Далее выполняется проверка по информационной системе АИС ОСАГО, чтобы участники происшествия могли убедиться в том, что ответственность водителей застрахована по ОСАГО, а их полисы действительны. Затем проводится проверка наличия у второго участника подтверждённой записи на портале госуслуг и далее вводится информация о повреждениях автомобилей. После этого пользователю нужно выбрать вариант оформления ДТП: с фотофиксацией или без неё. Оформление аварии с фотофиксацией по ОСАГО даёт право на получение выплаты в пределах максимального лимита за причинение вреда имуществу в размере 400 тысяч рублей. При отказе от фотофиксации автомобилист может рассчитывать на возмещение в пределах 100 тысяч рублей.

Готовая форма извещения подписывается в приложении пользователем, оформлявшим аварию. Второму участнику ДТП с портала госуслуг поступает электронная форма извещения, в которую уже внесены данные об участниках, сведения о повреждениях автомобилей и обстоятельствах происшествия.

Стоит добавить, что для просмотра личного кабинета на портале госуслуг второму участнику аварии приложение «Помощник ОСАГО» не требуется. Достаточно привычного интернет–браузера. Если он согласен с первым участником ДТП, то подписывает извещение, если нет — отклоняет его. После подписания форма передаётся в базу Российского союза автостраховщиков, а на мобильное приложение поступает уведомление об успешном оформлении ДТП и указывается его номер.

Будет ли в Норильске востребовано онлайн–оформление ДТП, покажет время.