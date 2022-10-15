Не спрятаться, не скрыться

Око большого брата

Количество камер видеонаблюдения, автоматически фиксирующих нарушения на дороге, в России в 2021 году увеличилось настолько, что позволило совершить технологический скачок в области контроля соблюдения правил дорожного движения. А именно — объединить разрозненные автоматизированные системы в единую нейронную сеть, пронизывающую всю страну. Этот проект получил название «Паутина». Несмотря на грандиозность задумки и немалую сложность в исполнении, проект удалось осуществить всего за один год. В июле 2022–го «Паутина» была введена в строй практически во всех регионах, в том числе в Красноярском крае.

Вообще, о «Паутине» заговорили в 2013 году. Работала она точечно в нескольких крупных городах и обладала весьма ограниченными возможностями. Создавался ИИ для конкретной задачи — искать угнанные автомобили. Уже тогда «Паутина» могла самостоятельно определять марку машины и маршрут, а также распознавать номер всего по нескольким цифрам. Изначально система знала только семь марок машин. Сейчас база данных значительно расширена, а программа имеет весьма сложные алгоритмы действий, что позволяет ей решать массу задач, значительно облегчая работу сотрудникам полиции.

Почти «Скайнет»

В чём особенность «Паутины» и почему она умнее обычных дорожных камер? Ведь фиксацию скорости, нарушений на дороге, непредоставления преимущества пешеходам и непристёгнутый ремень мог с лёгкостью осуществлять и независимый хаб, без подключения к общей нейронной сети. Дело здесь во взаимодействии всех систем, которые значительно расширяют возможности искусственного интеллекта. В первую очередь это позволяет разбираться с куда более серьёзными преступлениями, нежели непристёгнутый ремень, пояснил «Заполярной Правде» Иван Кривенков, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения.

– Например, угнали машину. Её номер, цвет и марка вносятся в базу данных. Если автомобиль попадает в поле зрения одной из камер сети, на пульт дежурного сразу же поступает сигнал, об обнаружении авто и направлении его движения. Данные сразу же передаются ближайшему патрулю, и преступника задерживают. Кроме того, вся информация хранится в течение года, и можно с помощью тегов провести поиск даже по прошлым эпизодам. Бывает, что пропажу авто замечают через несколько дней, или потерпевший не сразу обращается в полицию. Тогда сотрудник, помимо основных данных транспортного средства, вводит и временные параметры поиска, остальное делает «Паутина». Таким образом можно даже лицо водителя установить или определить траекторию движения угонщика. Система способна обнаружить автомобиль, перегнанный из одного города в другой. Эта возможность «Паутины» помогает раскрывать и множество преступлений, совершённых в других регионах. Если известно, на каком конкретно авто передвигался предполагаемый преступник, то с помощью этого же алгоритма его можно отследить. Другой пример: подозреваемый утверждает, что на момент совершения преступления находился в одном месте, а система обнаруживает, что он на своём автомобиле в этот момент был в другом месте. Обман налицо, алиби не подтверждено. Раньше без возможностей «Паутины» сотруднику полиции, чтобы обнаружить преступника, нужно было самому сидеть и отсматривать все доступные видео с наружных камер. Это могло занять не один день. А сейчас всё делает ИИ.

Мир дикого Севера

Впрочем, популярные в больших городах угоны для Норильска всё же редкость. А вот порулить, даже если отняли права, здесь, на далёком Севере, — дело обычное. Но и тут взор «Скайнета» ГИБДД не ослабевает. Работает это следующим образом. Информация о владельце, которого лишили водительских прав, и о его автомобиле, вносится в базу. Когда машина отмечается на дороге, «Паутина» сообщает об этом дежурному. В случае если сам рулевой попал в кадр, то установить, что он повторно преступил закон, труда не составит. Сделать это можно, даже не отходя от экрана, просто сравнив снимок человека за рулём с фото на водительских правах. Если есть сомнения, дежурный передаёт информацию ближайшему патрульному, и тот лично проверяет, кто именно сидит за рулём. Так что заполярной вольнице, где и без прав за руль можно, пришёл конец.

– Норильск — небольшой город, и эффективность «Паутины» здесь пока не особо чувствуется. Но со временем её значимость будет возрастать, — считает Иван Кривенков. — К нам часто обращаются коллеги из других отделов с просьбой помочь установить местонахождение подозреваемого на момент совершения преступления. Один из последних примеров. Тёмное ДТП (когда один из участников скрылся с места происшествия. — Прим. авт.) на трассе Норильск — Алыкель. Допустив аварию, водитель уехал. Здесь как раз и помогла «Паутина». Номер авто был неизвестен, но очевидцы запомнили марку и цвет машины. Зная время, место и приметы автомобиля, специалисты установили личность виновника.

Большие города

«Паутина» стала очень эффективным инструментом для сотрудников полиции в крупных городах. В Норильске к этой системе подключены всего восемь камер. Большинство из них расположены в Центральном районе и контролируют дороги между районами. А, например, в Москве подобных устройств слежения более 160 тысяч. Даже до появления «Паутины» такой мощный инструмент контроля позволял существенно упростить жизнь полицейским при расследовании даже уголовных дел. Теперь же, после объединения в общероссийскую сеть, «Паутина» может стать ключевым элементом, позволяющим раскрывать разного рода преступления по горячим следам.

– Я до недавнего времени работал в Красноярске. Там регулярно приходили уведомления о том, что обнаружен автомобиль с подложными номерами или автомобиль–двойник, — продолжает сотрудник ГИБДД. — Некоторые водители игнорируют скоростные ограничения на участках с автоматической системой контроля или двигаются по специально выделенной для автобусов полосе, нацепив поддельные номерные знаки, и думают, что так ИИ их не распознает, и им удастся избежать наказания. Но «Паутина» снабжена алгоритмом защиты от таких выдумщиков. Она определяет, что номер фальшивый. Так можно выловить и серьёзного преступника. Суть схемы следующая: например, официально конкретный номер присвоен автомобилю Merсedes, а едет с ним Volkswagen, либо двойники появляются почти одновременно в разных, значительно отдаленных друг от друга регионах: авто двигается по Питеру, а система сутки или даже час назад видела его в Якутии. Неправдоподобность таких «совпадений» очевидна. В таких случаях алгоритмы ИИ самостоятельно производят все расчёты и определяют вероятность подлога, «Паутина» без какого–либо запроса со стороны оператора сообщает о потенциальном нарушителе дежурному.

Вкалывают роботы?

«Паутина» работает меньше полугода и уже доказала свою эффективность. Алгоритмы определения нарушений постоянно усложняются и совершенствуются, делая искусственный интеллект «смотрящего» за дорогой всё более совершенным. Каким бы действенным и продвинутым ни был ИИ, полностью заменить живого сотрудника техника не способна. Человек может установить множество дополнительных фактов и сделать это более достоверно: определить, что водитель вообще не имеет прав или управляет авто в нетрезвом виде. И в обозримом будущем, и даже в отдалённом живые сотрудники ГИБДД всё ещё будут нести свою службу на дорогах. По крайней мере, до тех пор, пока «Паутина» не станет настолько продвинутой, что не осознает себя как личность, а людей — потенциальной угрозой на дорогах, и не придёт к выводу, что единственный способ навсегда прекратить все нарушения — это тотальное истребление человечества. И вот тут–то придётся нам искать своего Джона Коннора...