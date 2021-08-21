«Не умру я, мой друг, никогда...»

Этот легендарный спортсмен из поколения детей войны, родом с Украины, ставший в 29 лет мастером спорта СССР, считается основателем норильской школы бокса. Имя Тёмина внесено в энциклопедию «Бокс», в раздел, посвящённый достижениям боксеров в Красноярском крае. За 32 года тренерской работы в нашем городе он подготовил 20 мастеров спорта, немало чемпионов Красноярского края, победителей всесоюзных турниров, призёров чемпионатов России. Евгения Семёновича, пережившего к 60 годам четыре инфаркта, — он за своё дело и подопечных всегда болел душой и сердцем, не стало 20 июля 1999 года. Друзья–спортсмены и верные ученики из Норильской федерации бокса во главе с Юрием Сибилем и коллеги из Красноярска уже через год позаботились об установке на Голиково памятника: на высокой мраморной плите, привезённой из Африки, над боксёрскими перчатками навечно улыбается человек, память о котором дорога многим горожанам. Мемориальная доска установлена и на Доме физической культуры в Старом городе, где Евгений Семёнович тренировал несколько поколений спортсменов.

Мемориал Евгения Тёмина на Голиково — одно из самых посещаемых мест в начале городского погоста, где упокоились многие выдающиеся норильчане. И когда возникла необходимость обновить мемориал — выложить чёрным мрамором основание, установить кованое ограждение, Норильская федерации бокса обратилась в Заполярный филиал «Норникеля» за финансовой поддержкой. В компании продолжают трудиться многие ученики знаменитого тренера, в честь которого ежегодно проводится городской чемпионат по боксу. Координаторами работ по обновлению мемориала стали начальник управления по спорту администрации города Норильска Михаил Голуб и председатель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник.

Михаил Голуб обратился к собравшимся у мемориала ветеранам спорта и их ученикам:

– Евгений Семёнович Тёмин олицетворяет в нашем городе бокс, школу бокса. Не зря раньше делегацию норильских боксёров, приезжавшую на соревнования в другие города, называли «тёминцы». Спасибо Заполярному филиалу компании «Норникель», который выделил средства на производство работ, федерации бокса, которая нашла надёжного подрядчика, фонду «Территория добра», контролировавшему процесс работы. Очень символично, что мемориал после реконструкции открыли именно во Всероссийский день физкультурника. Тёмин, так любивший спорт и физкультуру, был тренером с большой буквы, об этом говорят победы его учеников на различных соревнованиях. Он был и примером благородства — его ученики стали хорошими людьми. Вспомним и о том, что, перейдя с тренерской на административную работу, став директором ДЮСШ, Евгений Семёнович, в юности занимавшийся футболом, возглавил в Норильске футбольную команду «Профи». В неё вошли молодые тренеры, приехавшие на работу в Норильск, — боксеры, борцы, хоккеисты, и эта команда не один год завоёвывала призовые места на спартакиаде комбината.

А Наталья Солодовник поделилась с «Заполярной Правдой»:

– Я очень рада участвовать в этом благородном деле, ведь фонд Виктора Коновалова «Территория добра» совместно с управлением по спорту проводит в спортзале «Геркулес» турнир по боксу среди молодёжи и юношества на призы группы компаний «ЖАР.ПТИЦА». Ежегодно весной на этот турнир приезжают иногородние спортсмены, которые отмечают его особую праздничную атмосферу. Я знаю, что Евгения Семёновича называли человеком–праздником, который и тренировки проводил весело, с чувством юмора. Среди тех, кто делали ремонт мемориала, были и спортсмены, которые трепетно отнеслись к делу, выполнив работы быстро и качественно. Открытие обновленного мемориала прошло в очень тёплой, дружеской обстановке. Хочется отметить участие в этом памятном событии юных спортсменов, которые внимали каждому слову старших о легендарном тренере. И очень хочется, чтобы именно так, по–настоящему, деятельно и без пафоса, хранили память о выдающихся норильчанах.

Вдова Тёмина, Альбина Федоровна, которая соединила свою жизнь с Евгением Семёновичем в 1971 году, поблагодарила всех причастных к реконструкции мемориала, заметив, что без этой доброй помощи семья бы не осилила необходимые работы.

А Денис Юрьевич Дурасов, старший тренер отделения бокса спортивной школы единоборств, поделился с журналистами, что Евгений Семёнович, человек большой души, как магнит притягивал молодёжь. Он уточнил, что в честь мастера с 1999 по 2003 год в Норильске провели пять турниров класса А, а в конце декабря ежегодно проходит городской чемпионат и первенство по боксу памяти Тёмина, где его родные — всегда самые почётные гости.

Поделился воспоминаниями и Игорь Бойко, работник РСТ, который занимался у выдающегося тренера с 1974 года и боксировал до 40 лет. Он часто приходит на мемориал, чтобы поклониться любимому тренеру, недалеко от которого недавно упокоился и один из преданных тёминцев — боксёр Игорь Чудык. По словам спортсмена–ветерана, уникальную личность Тёмина забыть невозможно. И известный спортсмен–борец Андрей Левченко подтвердил: невероятно много Евгений Семёнович, спасавший своим примером и участием подростков от «зазаборного» мира, сделал для норильчан, он всегда был готов помочь в трудную минуту.

15 сентября, в день, когда исполнится 83 года со дня рождения Евгения Семёновича Тёмина, его родные и товарищи принесут цветы на обновлённый мемориал. Не забудут прочесть и стихи его любимого Сергея Есенина, написавшего в одном из стихотворений: «Не умру я, мой друг, никогда...».