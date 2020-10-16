Не упустите шанс принять участие в онлайн-медиашколе

Приём заявок стартовал 12 октября и продлится до 22 октября. Для этого на цифровой платформе АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/ необходимо пройти регистрацию. Процесс обучения будет происходить в чате мессенджера Telegram с 26 по 30 октября. Принять участие смогут специалисты или участники муниципальных молодежных центров (ММЦ), сотрудники флагманских программ, учащиеся образовательных учреждений и студенты вузов. От одного ММЦ обучение могут пройти до пяти человек включительно. Возраст участников от 14 до 30 лет.

В программе обучения будет пять модулей: «Копирайтер 2020 года», «Коллаборация онлайн», «Работа с фирменным стилем МЫ», «Бесплатные сервисы для обработки фотографий», «Создание инстамаски». Обучение будет проходить на основе видеолекций и аудиоподкастов лекторов, также в рамках обучения будут обязательные домашние задания. По итогу обучения ученики, которые выполнили не менее четырёх домашних заданий, получат электронные сертификаты.

Организаторы конкурса Краевое государственное автономное учреждение «Центр молодежных инициатив «Форум». Куратор онлайн-медиашколы – заместитель директора по внешним связям КГАУ «ЦМИ «Форум» Валерия Сюрха, тел. 8 999 442-20-12, email –lerasurha@gmail.com, https://vk.com/alloleera.