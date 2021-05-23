Не время сомневаться

Г оворит эксперт

— Старшая возрастная группа россиян по какой-то причине воспринимает вакцину значительно легче. Есть теория, что устойчивость наших людей к вирусу и нормальное восприятие организмом вакцины от COVID–19 связаны с вакцинацией от полиомиелита. Олег Копытов, главный инфекционист Норильска

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– О понятии «ковидный хвост» мы говорили уже не раз, но врачи продолжают исследовать это опасное заболевание и выявляют всё новые сюрпризы, которые может оставить коронавирус своему носителю даже после окончательной победы над ним. Уже сейчас научно доказан целый ряд таких последствий. Самые опасные наблюдаются как раз у тех, кто в борьбе с вирусом делает ставку на иммунитет и не обращается вовремя за медицинской помощью. При этом учёные установили, что тяжесть последствий заражения вирусом не зависит от возраста или образа жизни. Инвалидом может стать даже профессиональный спортсмен.

Впрочем, у COVID–19 есть гендерные предпочтения. Так, медики установили, что у многих переболевших мужчин возникают проблемы с сердцем, а у женщин коронавирус появляются серьёзные назальные дефекты, провоцирующие появление извращённого вкуса и обоняния. Я и моя супруга тоже столкнулись с ковидными последствиями. Болели по–разному. Я «по классике» — «красная зона», ИВЛ и поражение лёгких. У супруги только температура поднялась и пропали вкусы и запахи. После выписки обнаружилось, что в моем случае заболевание повлияло на сердце. Пришлось ещё и его работу восстанавливать, а вот с супругой, несмотря на то, что болезнь она перенесла в лёгкой форме, всё было гораздо сложнее. Дело в том, что у неё полностью исчезло обоняние и даже после выздоровления упорно не возвращалось. Это длилось сорок дней. Супруга даже впала в депрессию — думала, что это навсегда. Когда обоняние вернулось, выяснилось, что некоторые запахи перепутаны. Например, она теперь просто не выносит запаха жареного мяса, для неё он ощущается как нечто среднее между протухшей рыбой и жжёной резиной. К счастью, она и до этого мясо не ела. А вот мне грустно — я мясоед, а как его теперь дома готовить? И такое встречается достаточно часто и почему–то именно у женщин. Вот любила девушка жареную картошку и ела её всю жизнь, а теперь картошка подмётками от ботинок пахнет. Или мандарины — главное украшение праздничного стола — после коронавируса могут начать источать аромат чужого пота.

Почему это происходит? Тут дело в самом механизме исчезновения запахов и вкусов при данном заболевании. При обычной ОРВИ у нас эти ощущения пропадают потому, что отекает слизистая, а COVID–19 блокирует поступление обонятельной и вкусовой информации в мозг, нарушая связи. В результате мы забываем запахи, а когда связи восстанавливаются, то в ряде случаев возникают ошибки. Так что можно, конечно, и на иммунитет свой рассчитывать и даже победить болезнь, но уж больно много рисков и последствий подстерегают при заболевании даже в лёгкой форме. Лучше уж вакцинироваться. Я хоть и переболел, но уже давно привился, да и все мои родственники тоже.

Тем более сейчас достаточно данных о том, что вакцина безопасна и для старшей возрастной группы. При этом тот же «Спутник V» даёт довольно надёжную защиту. Примером могут служить мои родители — они возрастные, но перенесли без последствий. Через пару месяцев сдали тест на количество антител. И выяснилось, что у них титр антител составляет более 250 единиц (верхняя планка). А для защиты организма достаточно десяти единиц. Так что я теперь за их здоровье совершенно спокоен. Вообще, могу отметить, что старшая возрастная группа россиян по какой-то причине воспринимает вакцину значительно легче. Есть теория, что устойчивость наших людей к вирусу и нормальное восприятие организмом вакцины от COVID–19 связаны с вакцинацией от полиомиелита. Её сейчас даже рассматривают как профилактическую от коронавируса, но пока всё находится на стадии исследований.

Нина Дружинина, смотритель Музея Норильска:

– Мне 83 года. Когда началась пандемия, меня сразу отправили на самоизоляцию. Так я провела целый год. Соблюдала все меры предосторожности: носила маску, перчатки, на улицу выходила только по необходимости. Большую часть времени читала и занималась с правнуком, ему 5,5 лет: рисовали, лепили, читали. Дети и внуки, конечно, навещали, но тоже соблюдали все меры: мыли руки, обрабатывали дезинфектором, носили маски. Когда сообщили, что и возрастным можно ставить прививки, я решилась одной из первых. Очень устала дома сидеть. Побочных эффектов не ощутила ни от первого, ни от второго компонентов вакцины. Никаких опасений и беспокойства не было.

Я всю жизнь прививки ставила, и всегда без проблем. При этом в силу возраста у меня, конечно, много заболеваний — и сердце не в порядке, и давление скачет, но очень хотелось на работу обратно, да и детей с внуками обезопасить. А что надёжнее вакцины? Я привилась в феврале этого года, а 1 апреля уже вышла на работу, и это было счастье. Теперь могу с людьми без опаски работать, с детьми и внуками общаться, не переживая за своё и их здоровье. Кстати, они тоже все привились.

Евгения Павлова, тренер по спортивной акробатике спортивной школы № 2:

– Я работаю тренером уже 21 год, до этого сама профессионально занималась спортивной акробатикой. Привилась относительно недавно, 13 мая получила второй компонент. Я долго думала и решалась. Сомнения, признаюсь, были. Но потом чётко поняла, что полагаться в таком случае на авось и играть с судьбой в лотерею под названием «Заболеешь – не заболеешь» не хочу. В результате пришла к тому, что прививаться нужно — и собственное здоровье, и забота о близких, и должность тренера обязывают, все же я с детьми работаю, а их защита и здоровье — куда важнее каких–то непонятных страхов и опасений. Тем более что я скоро собираюсь в отпуск. Вот и решила, что так будет надёжнее, чем только на свой иммунитет рассчитывать. У меня все члены семьи вакцинировались — и я, и супруг, и мама. Все перенесли вакцинацию без побочных эффектов, даже температуры и слабости не было. Теперь я спокойна за себя и близких.

Марина Доронина, администратор спортивной школы № 2:

– По долгу службы мне приходится постоянно контактировать с большим количеством людей — с детьми и со взрослыми. Естественно, надо и себя, и их защищать. Поэтому часто меряю температуру и обрабатываю руки дезинфектором. Так что даже вопроса не возникало — прививаться или нет. Вакцину поставила одной из первых, ещё в начале этого года. Тем более у меня среди знакомых и подруг было несколько примеров того, насколько опасным может быть коронавирус, и оказаться на их месте мне не хотелось. Эта процедура практически не занимает времени, да и побочных эффектов от прививки практически не было. Только в первый день ощущала слабость, но это довольно быстро прошло. Отец, хотя ему уже 70 лет, тоже прививку поставил. Мама в своё время переболела, сейчас пока не вакцинировалась, ждёт, когда пройдёт полгода после выписки, но как только врачи позволят — тоже привьётся, ибо не хочет повторения истории.