Не всё так «Простоквашино»

Михаил Солошенко — молодой и довольно успешный режиссёр и аниматор. Уроженец Орехово–Зуево и выпускник факультета анимации и мультимедиа ВГИКа. Активный участник различных анимационных фестивалей для детей. Любит делиться знаниями с подрастающим поколением и верит, что однажды российская анимация будет так же популярна в мире, как и работы заокеанских коллег.

– Михаил, вы главный режиссёр новой версии «Простоквашино». И такую интересную работу вы получили спустя всего два года после выпуска из ВГИКа в 2018 году. Это везение?

– Ну не совсем так всё было. Во–первых, я и до поступления во ВГИК занимался анимацией, у меня было и несколько индивидуальных работ, и совместных с другими аниматорами. Да и главным режиссёром я стал не сразу. Сначала был режиссёром нескольких серий и лишь потом стал отвечать в целом за сериал. Над ним работает довольно большая команда — около ста различных специалистов: художники, аниматоры, продюсеры, режиссёры, композиторы, супервайзеры и, конечно же, актёры озвучания. Здесь нет кого–то главного — это большая сложная командная работа.

– Интересно, кто–то из «старичков» — людей, которые работали над оригинальной версией сериала, — в команде остался?

– Да, есть в команде специалисты, стоявшие, что называется, у самых истоков — это аниматор мультфильма «Трое из Простоквашино» Владимир Захаров, который «пересел» с кальки за компьютерный планшет, и супервайзер по заливке, дочь художника–постановщика Николая Ерыкалова, Николь.

– Первые серии возрождённого мультсериала вышли в 2018 году. Как к этому отнёсся зритель? И поменялось ли отношение со временем?

– Людям вообще не нравится, когда переснимают классику, особенно если фильм или мультик для них является родным. Поэтому, чтобы избежать шквала негодования, нужно сделать что–то в сто раз лучше оригинала. И даже тогда обязательно найдутся недовольные просто самим фактом перезапуска картины. И да, первые серии зритель воспринял в штыки. Было огромное количество негативных комментариев, но при этом сериал имел огромное количество просмотров в социальных сетях. Например, первую серию только в интернете посмотрели более 30 миллионов человек! То есть люди ругали, но продолжали смотреть сериал. Причём комментировали, конечно, взрослые, а мультик–то в первую очередь для детей. Сейчас волна негатива спала, новую версию старых героев полюбили.

– Вот мне как человеку, выросшему на советских мультиках, интересно — почему именно «Простоквашино»? Или это только пробный шар — и вскоре мы увидим и новую Шапокляк, и осовремененного Карлсона?

– Да нет тут никакого многоходового коварного замысла. Перерождение «Простоквашино» — скорее случайность, нежели хорошо продуманный маркетинговый ход. Дело было так. Одна французская компания по производству молочной продукции (не будем называть, чтобы не сочли за рекламу), наладила выпуск своей линии продукции в России и довольно долго использовала визуальный образ хорошо знакомых местному потребителю персонажей для рекламы. Фирма платила за коммерческое использование «бренда» Эдуарду Успенскому, а «Союзмультфильму» — нет. Когда выяснилось, что, помимо авторства самой идеи, есть авторство визуального образа (отрисовки персонажей), которое принадлежит именно «Союзмультфильму», компания, чтобы избежать судов и скандалов, предложила вложить деньги в продолжение «Простоквашино». А что касается перезапуска других культовых мультфильмов — тут я вас удивлю. Того же «Умку» уже пересняли. Он вышел в 2019 году и доступен к просмотру в интернете, называется «Умка на ёлке».

– Хм... Может, и новые Гена с Чебурашкой уже есть?

– А как же! Новая серия похождений крокодила и его ушастого товарища вышла спустя 50 лет — буквально пару месяцев назад — на новогодних каникулах. Она посвящена Новому году и называется «Секрет праздника». Вместо кукол там использовалась 3D–графика, но ребята очень бережно подошли к стилистике картины, постарались сделать так, чтобы новая рисовка визуально почти не отличалась от оригинала. На мой взгляд, получился хороший добрый мультик. Будут ли делать продолжение — не знаю. Над этим проектом другая команда работает. А в целом работа по реинкарнации старых советских мультфильмов ведётся довольно активно. Просто на слуху оказалось «Простоквашино».

– Стоит ли в целом замахиваться на классику?

– В России в силу традиций как–то не принято перезапусками заниматься. А вот за границей это очень популярное направление. Того же Микки Мауса сколько раз перерисовывали? А кому бы он сейчас был интересен, если бы до сих пор был чёрно–белым? Наверное, только тем, кто историю кино и мультипликации в вузах изучает. Так что, я считаю, что это нормальная практика, и действительно удачных и хороших героев надо осовременивать и повторно внедрять в массы. Переснимать не просто можно, а нужно. Хотя бы потому что это мультики, они предназначены для детей, а советские дети и современные — это совершенно разная по восприятию аудитория. Нынешним детям откровенно скучно смотреть советские мультики — новому поколению они кажутся слишком медленными. Не говоря уже о насыщенности цвета и качестве самой картинки.

– Можно ли назвать тенденцию к перезапускам кризисом жанра? Новых идей нет — давайте переделаем старые?

– Это тоже ошибочное мнение. У «Союзмультфильма» куда больше новых проектов, чем перезапущенных старых. Мультсериалы «Зебра в клеточку» и «Оранжевая корова» видели? Если у вас есть маленькие дети, они наверняка их смотрят. Так вот – это всё из нового. Есть добротные проекты для подростков — «Приключения Пети и волка» и «Пиратская школа». Сейчас ещё один сериал запускается — «Чучело». О нём не расскажу — секрет.

– Понятно. С перезапуском разобрались. Вы упоминали использование в рекламе кота Матроскина. Ваши герои тоже чего только не рекламируют. Как вы к этому относитесь?

– Еще раз подчеркну. Я режиссер мультфильма. Не я героям «подработку» подыскиваю. Но в целом нормально отношусь. Это даёт студии деньги на другие проекты. У нас ведь, помимо сериалов, снимается и авторское кино, которое, к сожалению, мало кто видит. Это так называемы фестивальные мультфильмы. А для того чтобы потратить деньги на хорошее авторское кино, их надо сначала заработать. Так что могу только спасибо сказать нашим персонажам за предоставленную возможность.

– А какие у вас планы? Не собирается ли «Простоквашино» Запад завоёвывать?

– Подробности раскрывать не буду. Официального релиза от студии ещё не было, но могу сказать, что работа над сериалом продолжится — его уже продлили на несколько сезонов. А что касается европейского, да и вообще международного рынка — тут всё непросто — они очень серьёзно изучают материал, когда покупают мультфильмы для проката. У них свои требования, и придраться могут к абсолютно безобидным, на наш взгляд, моментам. А с учётом последних событий — когда в культовых мульткартинах того же «Диснея» постоянно обнаруживают что–то «некорректное» — этот мониторинг многократно усилился. Вот, например, такие вопросы звучат: «А почему на кухне готовит женщина, а не мужчина?» или «Почему именно отец семейства машину водит, а не супруга?». В общем, понимаете...

Хотя есть, конечно, несколько российских мультсериалов, которые очень популярны за рубежом. В первую очередь это «Маша и Медведь». Он переведён на 25 языков и с успехом показывается в ста странах. Там прекрасный юмор, который понятен всем.

В Европе очень популярны «Смешарики». А в Японии уже лет десять культовым мультиком является их версия «Чебурашки и крокодила Гены». В целом, у них тоже получилось очень забавно, но если вы поклонник классических версий героев, то вам лучше не смотреть. Гена и Чебурашка в костюмах панды — перебор для человека с советским сознанием.

– Гена и Чебурашка — панды? Мой мир никогда не будет прежним!

– Вот об этом я и говорю. Подводя итог, могу сказать, что советская мультипликация живёт и развивается, а некоторые проекты могут составить серьёзную конкуренцию культовым американским мультикам, даже за рубежом.