Не выходя из дома

Маткапитал и снилс

Елена Лапко поясняет: что как только рождается ребёнок, его сразу регистрируют в системе обязательного пенсионного страхования. Пенсионный фонд России делает это по данным Единого государственного реестра ЗАГС. Если у родителей есть право на материнский капитал, то практически одновременно на него оформляется сертификат. Оформленные СНИЛС и сертификат отправляются маме в личный кабинет в электронном виде. Электронный сертификат на материнский капитал и СНИЛС имеют такую же силу, как и бумажные бланки. С 15 апреля 2020 года было оформлено более 7,5 тысячи сертификатов на материнский капитал. А с 15 июля 2020 года обладателями СНИЛС стали более 60 тысяч новорождённых.

Для того чтобы получать государственные услуги дистанционно, в том числе и в проактивном режиме, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг (в ЕСИА — Единой системе идентификации и аутентификации). В Красноярском крае имеется более тысячи центров по регистрации, и завести свою страничку можно, например, в одном из филиалов МФЦ. В 2020 году появилась ещё одна возможность зарегистрироваться в ЕСИА — с помощью банковских мобильных приложений. Подтвердить регистрацию можно онлайн через приложения Сбербанка, ВТБ, Тинькофф Банка, Почта Банка, АК Барс Банка. После регистрации через интернет–банк и проверки данных человек получает подтверждённую учётную запись. При этом идти в банк или спеццентры регистрации не надо.

Если по объективным причинам мама, например из–за замены паспорта, не может зарегистрироваться в ЕСИА, то ей необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда, и требуемые документы будут распечатаны. Право на маткапитал в любом случае определяется в беззаявительном порядке.

Автоматически устанавливается и фиксированная выплата в повышенном размере пенсионерам, которым исполнилось 80 лет или людям с первой группой инвалидности. В этом году размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 11 372,5 рубля. Напомним, она устанавливается в твёрдом размере и выплачивается государством всем получателям страховой пенсии: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Она является аналогом базовой части пенсии. Когда пенсионеру — получателю страховой пенсии по старости исполняется 80 лет, перерасчёт специалистами Пенсионного фонда делается самостоятельно, без заявления. Аналогичная процедура действует и в отношении граждан, которым устанавливается инвалидность первой группы.

– Добавлю, что с августа 2020 года в проактивном режиме устанавливается и ежемесячная денежная выплата, которая положена инвалидам I, II и III групп, а также детям–инвалидам, — говорит Елена Лапко. — Это значит, что им больше не нужно лично подавать заявление в ПФР на оформление выплаты. Специалисты территориальных органов Пенсионного фонда сделают всё самостоятельно. Без дополнительного заявления они произведут перерасчёт размера пенсии с учётом индексации пенсионерам, которые завершили свою трудовую деятельность. Перерасчёт делается на основе данных, которые в Пенсионный фонд ежемесячно предоставляют работодатели региона.

Дистанционно, в электронном виде можно получить и другие услуги. Сейчас в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда России успешно работают более 60 электронных сервисов. Услуги ПФР можно получать и через портал госуслуг МФЦ. Например, подать заявление на установление любого вида пенсии, а также других выплат по линии Пенсионного фонда.

Кодовое слово

С 1 октября 2020 года по всем вопросам, которые входят в компетенцию ПФР, звонки от жителей Красноярского края принимаются на единый многоканальный телефон 8–800–600–04–18 (звонок по России бесплатный). В контакт–центре при наличии кодового слова можно получить персональную информацию о размере пенсий, удержаний, записаться на приём в клиентскую службу и так далее.

– Кодовое слово необходимо для того, чтобы сотрудник клиентской службы был уверен, что ему звонит именно получатель услуг Пенсионного фонда, а не мошенник, — поясняет Елена Лапко. — Тем более что информация о стаже, размере пенсии, дате её доставки, о выплатах материнского капитала и так далее относится к персональным данным гражданина. А Федеральный закон № 152–ФЗ «О персональных данных» запрещает предоставлять её без подтверждения личности человека. При личном обращении к специалистам ПФР гражданин предъявляет паспорт, а при дистанционном должен сообщить кодовое слово. Это правило едино для всех получателей услуг Пенсионного фонда.

Получить кодовое слово можно, подав заявление в любую клиентскую службу ПФР лично или через представителя. Также стать обладателем кодового слова можно и дистанционно. Для этого необходимо зайти в «Личный кабинет» на сайте ПФР: es.pfrf.ru/profile и в разделе «Настройки идентификации личности посредством телефонной связи» выбрать опцию «Подать заявление об использовании кодового слова для идентификации личности» и указать кодовое слово.

Электронная трудовая

С 1 января 2020 года в России начали вводить электронные трудовые книжки. Это делается в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика». Новый формат позволяет получать быстрый доступ к информации о трудовой деятельности. Эти сведения можно получить в любой момент в личном кабинете на сайте ПФР или портале государственных услуг. Электронный формат трудовой книжки позволяет минимизировать количество ошибок и неточностей и дистанционно оформлять пенсии по данным лицевого счёта без дополнительного документального подтверждения. Также цифровой вариант трудовой уменьшает издержки на ведение бумажных книжек, позволяет быстрее анализировать данные, упрощает дистанционное трудоустройство.

Выбор формата трудовой книжки — дело добровольное, можно оставить и бумажный вариант и попросить, чтобы вели электронный. Единственные, кто не сможет воспользоваться бумажной трудовой книжкой, — это те, кто впервые устроится на работу в 2021 году. У них все сведения о периодах работы изначально будут фиксироваться только в электронном виде.

Стоит добавить, что до 31 октября 2020 года работодателя обязаны были письменно уведомить работников о праве сделать выбор между бумажной и электронной трудовой книжкой. В свою очередь работники должны определиться со способом ведения трудовой книжки до 31 декабря 2020 года. О своём решении работник должен уведомить своему работодателю в письменном заявлении. Если предпочтение отдали электронной, то бумажную работник получает на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Причём её нужно сохранять, поскольку сведения о трудовой деятельности в электронной версии фиксируются только с начала 2020 года. Если работник не сообщил о своём выборе формата трудовой книжки, то кадровик продолжит вести её на бумаге. Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой деятельности, которые работодатель представляет для хранения на информационных ресурсах ПФР. Право работника на дальнейшее ведение работодателем бумажной трудовой книжки сохраняется и при последующем трудоустройстве в другие организации. Кроме того, он может написать заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности.

В тему

На данный момент почти любую услугу Пенсионного фонда можно получить через «Личный кабинет» на сайте Фонда или портале Госуслуг. В 2020 году более 77% всех заявлений о назначении и выплате пенсии были поданы дистанционно. Если есть необходимость в посещении территориального офиса Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и не ждать приёма в очереди. Сервис также позволяет перенести или отменить запись.

Специалисты контакт–центра отделения Пенсионного фонда по Красноярскому краю несут ответственность за сохранность и неразглашение кодового слова в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кодовым словом может быть любая комбинация из букв, цифр, слов или словосочетаний. При необходимости его можно заменить. После того как кодовое слово будет создано, можно получать любую персональную консультацию по телефону. Но для полной идентификации личности специалист Пенсионного фонда всё же попросит назвать фамилию, имя, отчество, дату рождения, данные документа, удостоверяющего личность, а затем и кодовое слово.

За девять месяцев 2020 года в Красноярском крае сведения о трудовой деятельности в ПФР представили порядка 31,9 тысячи работодателей на более чем 746 тысяч работников. Электронную трудовую книжку выбрали больше 10,6% работников. Информационная система ПФР аттестована в соответствии с действующим законодательством в области защиты персональных данных, что исключает сбой или взлом с последующим изменением или уничтожением данных. Информация с лицевых счетов фиксируется в распределённых системах хранения, что исключает риск потери данных.

Закон оговаривает следующие случаи, когда человек, не написавший заявление о способе ведения трудовой, может это сделать в любое время по основному месту работы:

1) работники, которые на 31 декабря 2020 года не исполняли свои трудовые обязанности и ранее не подавали письменное заявление, но за ними по трудовому законодательству, нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, колдоговором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в том числе на период:

а) временной нетрудоспособности;

б) отпуска;

в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации;

2) лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отношениях и до указанной даты не подавшие письменное заявление.