Не забудьте уплатить налоги

Имущественные налоги – на доход физических лиц, транспортный и земельный – необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2020 года. Произвести оплату можно через личный кабинет на сайте nalog.ru или на основании полученных налоговых уведомлений.

Если у вас есть льготы по имущественным налогам, то не забудьте предоставить об этом заявление в налоговый орган и соответствующие документы. С перечнем льготных категорий граждан можно ознакомиться на сайте ФСН России в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

В случае неуплаты налогов в срок гражданину направят требование об уплате. Если оно не будет исполнено, то дело передадут в суд.

По всем возникающим вопросам, связанным с исчислением и уплатой налогов, можно обращаться по адресу: город Норильск, ул. Талнахская, д. 34, операционный зал, 1 окно.

Режим работы:

Понедельник, среда – с 09.00 до 18.00,

Вторник, четверг – с 09.00 до 20.00,

Пятница – с 09.00 до 16.45,

Первая и третья суббота месяца – с 10.00 до 15.00.