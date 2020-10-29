Соблюдайте масочный режим

В городе продолжаются рейды по соблюдению обязательного для всех масочного режима. Как отмечают в ОМВД России по Норильску, проверяются водители автобусов и их пассажиры, покупатели в магазинах и торговых центрах, а также посетители различных общественных мест.

В свою очередь, в УГХ города пояснили, что перевозчикам выданы дополнительные средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки и пр.) и дезинфицирующие средства для проведения уборки в салонах автобусов, в том числе регулярной обработки контактных поверхностей (поручни, кнопки, сидения).

- Наши специалисты регулярно мониторят исполнение перевозчиками рекомендаций Роспотребнадзора и собирают данные о дезинфекции общественного транспорта от руководителей компаний-перевозчиков. Проводятся и ежедневные наблюдения за использованием работниками перевозчиков СИЗ, эти данные передаются руководству компаний для проведения организационной работы с персоналом, - пояснили в УГХ.

Напомним, НПОПАТ заключил договор со специализированной организацией на проведение полной санитарной обработки салонов автобусов, которая проводится еженедельно (при нахождении автобусов в гараже-стоянке). Помимо этого, водители и кондукторы НПОПАТ протирают поручни в автобусах (в том числе расположенные на спинках сидений) после окончания каждого рейса на конечных остановочных пунктах.

Дополнительно в ходе «противоковидных» рейдов контролируется соблюдение общепитом запрета на работу с 23.00 до 07.00, поясняет Андрей Шевкунов, и.о. начальника отделения охраны общественного порядка ОМВД России по Норильску. Есть и другие подконтрольные моменты:

- Работа в отношении граждан, ИП, юрлиц по соблюдению законодательства в сфере ограничений ведётся на постоянной основе всеми сотрудниками ОМВД. Наши рейды ОМВД проводятся совместно с администрацией города, управлением по транспорту и другими надзорными структурами. За период действия режима повышенной готовности проведено десять совместных рейдов по контролю за соблюдением масочного режима в общественном транспорте. По результатам подобных рейдов сотрудниками полиции в отношении нарушителей масочного режима составляются административные материалы по ст. 20.6 прим. 1 КоАП РФ с последующим их направлением в суд для рассмотрения. С весны мы составили их более 170 в отношении нарушителей-физлиц, также есть материалы в отношении юрлиц, ИП за нарушение норм законодательства в этой области. К сожалению, в целом ситуация такая же как весной: люди очень безответственно относятся к вопросу, большинство до сих пор не верят в ковид, хотя статистика говорит о том, что вторая волна может быть сильнее предыдущей, - поясняет он.

Андрей Шевкунов напомнил, что указы губернатора №71, 73 предполагают ношение маски во всех общественных местах, в числе которых - остановки, общественный транспорт (включая такси), магазины и так далее. В этих же указах рекомендовано всем гражданам при любом выходе на улицу надевать маску, правда, это лишь рекомендация.

- Кроме того, 23 октября добавлены ограничения для лиц старше 65 лет: им нельзя покидать место жительства за исключением необходимости пойти на работу, вынести мусор, выгулять домашнее животное, посетить какие-либо органы госвласти. Находиться дома они могут на оплачиваемом больничном, который им должен быть выдан, - добавил он.