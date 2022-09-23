Нечаянная радость

Таков путь

Среди ветеранов боевых действий Норильска он личность известная, не раз отстаивал интересы нашего государства в горячих точках. За плечами у Олега Шалдаева колоссальный военный опыт: Приднестровье, Чечня, Югославия, а на Донбассе Олег побывал уже во второй раз. Первая поездка состоялась ещё в далеком 2014–м, тогда норильский доброволец сражался в рядах ополчения ЛДНР. Олег, если можно так выразиться, — профессиональный доброволец. Большую часть времени он счастливо живёт с семьей и работает сменным механиком на руднике «Октябрьский», занимается военно–патриотическим воспитанием, но когда Родине или её союзникам требуется помощь, Олег берёт отпуск и отправляется на войну. Отпуска на Севере длинные — получается полноценная военная командировка. С момента возвращения из первой поездки на юго–восток Украины у Олега Шалдаева, как и у большинства патриотов России, сердце болело за судьбу русских, живущих на Донбассе, поэтому, как только объявили о начале СВО, он поспешил примкнуть к рядам российской армии — взял отпуск и подписал контракт с Министерством обороны. Службу Олег нёс в подразделении БАРС–20 в должности командира отделения, медика роты.

Братья по оружию © Фото из личного архива Олега Шалдаева

БАРСы занимались штурмовыми операциями на Херсонском направлении. За время службы, наш герой вытащил с передовой 14 раненых бойцов, в ходе одной из эвакуаций сам получил ранение. Подвиги норильчанина не остались незамеченными, многочисленные награды, полученные в войнах, дополнил знак «Крест добровольца», который ему вручили представители общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», а также медаль от общества «Царьград».

Возрождая традиции

Возвращение военнослужащего из зоны боевых действий — всегда радость для родных и друзей. Штатные армейские подразделения, отряды из различных силовых структур, как правило, встречают организованно, устраивая праздник для защитников отечества и их семей, а вот добровольцев, которые возвращаются в одиночку, — менее торжественно. Именно поэтому члены норильского отделения «Боевого братства» решили возродить старую русскую традицию, когда, возвращаясь домой, военнослужащий устраивает сюрприз своим близким, заставая их за повседневными делами. Как правило, навещали детей, которые в это время находились в школе. Так сделал и Олег Шалдаев, приехав в школу к своему сыну Вове, четверокласснику седьмой гимназии. Увидев отца, зашедшего в класс, Вова не смог даже слова сказать, просто прижался к нему.

Чувства переполняли и самого ветерана:

– Я очень волновался. Три с лишним месяца не видел сына, созванивались, но такая возможность выпадала нечасто. Поэтому очень сильно скучал. Чуть не заплакал, когда сына увидел.

Эту традицию продолжат, заверил помощник руководителя норильского отделения «Боевого братства» Дмитрий Губарев.

C начала СВО свой вклад в будущую победу внесли уже десятки норильских добровольцев, и их поток не иссякает.