Неделя вопросов по теме ЖКХ пройдёт в Норильске

Будут рассмотрены вопросы взаимодействия с управляющими компаниями и установления тарифов, а также обращения с ТКО и проведения капитального ремонта.

1 марта с 17.00 до 19.00 приём граждан проведёт депутат горсовета Владимир Мороз.

2 марта в то же время с норильчанами встретятся депутаты горсовета Денис Каминский и Сергей Канавин.

3, 4 и 5 марта в общественной приёмной работает депутат, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета Роман Сербин.

Записаться на приём можно по телефону 42-48-69