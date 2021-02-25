Неделя вопросов по теме ЖКХ пройдёт в Норильске
Неделя вопросов по теме ЖКХ пройдёт в Норильске
С 1 по 5 марта норильчане, у которых есть вопросы к качеству предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, могут их озвучить в общественной приёмной «Единой России».
Будут рассмотрены вопросы взаимодействия с управляющими компаниями и установления тарифов, а также обращения с ТКО и проведения капитального ремонта.
1 марта с 17.00 до 19.00 приём граждан проведёт депутат горсовета Владимир Мороз.
2 марта в то же время с норильчанами встретятся депутаты горсовета Денис Каминский и Сергей Канавин.
3, 4 и 5 марта в общественной приёмной работает депутат, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета Роман Сербин.
Записаться на приём можно по телефону 42-48-69