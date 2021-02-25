МАУ ИЦ «Норильские новости»

Неделя вопросов по теме ЖКХ пройдёт в Норильске

Неделя вопросов по теме ЖКХ пройдёт в Норильске

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Неделя вопросов по теме ЖКХ пройдёт в Норильске

С 1 по 5 марта норильчане, у которых есть вопросы к качеству предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, могут их озвучить в общественной приёмной «Единой России».

Неделя вопросов по теме ЖКХ пройдёт в Норильске

Будут рассмотрены вопросы взаимодействия с управляющими компаниями и установления тарифов, а также обращения с ТКО и проведения капитального ремонта.

1 марта с 17.00 до 19.00 приём граждан проведёт депутат горсовета Владимир Мороз.

2 марта в то же время с норильчанами встретятся депутаты горсовета Денис Каминский и Сергей Канавин.

3, 4 и 5 марта в общественной приёмной работает депутат, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству Норильского городского Совета Роман Сербин.

Записаться на приём можно по телефону 42-48-69

25 февраля в 17:02 400
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