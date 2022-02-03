Некоммерческие организации Норильска могут принять участие в конкурсе «МЫ – НКО»

В конкурсе участвуют соцпроекты по следующим направлениям:

– пропаганда здорового образа жизни, создание условий для развития физической культуры и массового спорта, внедрение новых форматов спортивных мероприятий и увлечений для детей и взрослых;

– внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодёжью, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, профориентационная работа, в том числе с детьми из неблагополучных и многодетных семей;

— развитие социальной поддержки наименее защищённых слоёв населения;

– проведение мероприятий по профилактике социально опасных форм поведения граждан, адаптации людей, находящихся в различных формах химических зависимостей, помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, защита прав граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

– внедрение новых культурных проектов для детей и взрослых, организация детского, подросткового и молодёжного досуга (мастерские, студии, уличный театр и другие), развитие современных направлений в творчестве;

– охрана окружающей среды и защита животных, профилактика жестокого обращения с животными, деятельность в области защиты животных, повышение экологической культуры людей, развитие инициатив в сфере сбора мусора.

Заявки принимаются в бумажном виде по адресу: ул. Советская, 9, этаж 3, кабинет № 3.24 в рабочие дни с 10.00 до 16.00 (обед — с 13.00 до 14.00). В электронном — по электронной почте: TrockayaIA@norilsk-city.ru, YmalinaIA@norilsk-city.ru. Бумажный вариант проекта должен быть идентичен электронному.

Приём заявок — до 16.00 4 марта.

Более подробную информацию можно получить на сайте городской администрации.