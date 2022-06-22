Некоммерческие организации Норильска приглашают принять участие во втором конкурсе социальных проектов «Партнёрство»

К участию принимаются проекты в сфере гражданского образования, правового просвещения, профилактики правонарушений несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, охраны здоровья, физической культуры и спорта, детского и молодёжного досуга, социальной помощи наиболее нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и краеведения и иных сферах согласно номинациям конкурса.

Конкурсные гранты делятся на три вида:

– партнёрский — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем нескольких (трёх и более) муниципальных районов, округов или городских округов края. Могут быть только долгосрочными — срок реализации социального проекта от шести месяцев до года. Максимальный размер гранта — до двух миллионов рублей;

– территориальный долгосрочный — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, муниципальных или городских округов края. Срок реализации проекта — от шести месяцев до года. Максимальный размер гранта — до одного миллимона рублей;

– территориальный краткосрочный — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, муниципальных или городских округов края. Срок реализации социального проекта не более шести месяцев. Максимальный размер гранта — до 500 тысяч рублей.

Приём заявок уже стартовал и продлится до 22 июля. Перед подачей заявки для участия в конкурсе необходимо ознакомиться со всей конкурсной документацией, опубликованной на сайте в разделе «Документы». Там же участникам предстоит пройти обязательную регистрацию.

Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по телефонам: 8 (391) 200-49-17, 8 (391) 200-49-18 или по электронной почте: partnerstvo@kcpoi.ru.