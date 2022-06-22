Некоммерческие организации Норильска приглашают принять участие во втором конкурсе социальных проектов «Партнёрство»
Некоммерческие организации Норильска приглашают принять участие во втором конкурсе социальных проектов «Партнёрство»
Финансовая поддержка будет оказана за счёт средств краевого бюджета и при софинансировании Фонда-оператора президентских грантов по развитию гражданского общества социально ориентированным некоммерческим организациям.
К участию принимаются проекты в сфере гражданского образования, правового просвещения, профилактики правонарушений несовершеннолетних, организации поддержки семьи, детства, охраны здоровья, физической культуры и спорта, детского и молодёжного досуга, социальной помощи наиболее нуждающимся категориям граждан, экологии, культуры и краеведения и иных сферах согласно номинациям конкурса.
Конкурсные гранты делятся на три вида:
– партнёрский — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем нескольких (трёх и более) муниципальных районов, округов или городских округов края. Могут быть только долгосрочными — срок реализации социального проекта от шести месяцев до года. Максимальный размер гранта — до двух миллионов рублей;
– территориальный долгосрочный — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, муниципальных или городских округов края. Срок реализации проекта — от шести месяцев до года. Максимальный размер гранта — до одного миллимона рублей;
– территориальный краткосрочный — предоставляется на реализацию социальных проектов, направленных на решение проблем отдельных муниципальных районов, муниципальных или городских округов края. Срок реализации социального проекта не более шести месяцев. Максимальный размер гранта — до 500 тысяч рублей.
Приём заявок уже стартовал и продлится до 22 июля. Перед подачей заявки для участия в конкурсе необходимо ознакомиться со всей конкурсной документацией, опубликованной на сайте в разделе «Документы». Там же участникам предстоит пройти обязательную регистрацию.
Дополнительную информацию по участию в конкурсе можно получить по телефонам: 8 (391) 200-49-17, 8 (391) 200-49-18 или по электронной почте: partnerstvo@kcpoi.ru.