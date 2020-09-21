Некоторые социальные пособия будут зачисляться на карту «МИР»

По словам Дениса Богданова, заместителя министра социальной политики Красноярского края, в рамках Федерального закона «О национальной платёжной системе» большинство соцвыплат уже перевели на карту «МИР» — пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и соцслужащих.

А с 1 октября список выплат пополнится:

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет;

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей;

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- пособие на ребенка;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

— При перечислении пособий после 1 октября банк будет проверять наличие привязки к банковскому счёту карты «МИР». Если к указанному счёту привязана карта других платёжных систем (Visa, MasterCard), то банк обязан задержать зачисление выплат. В этом случае получателю пособия направят уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться в отделение банка для получения средств наличными. Либо представить распоряжение о зачислении выплат на счёт, к которому привязана карта «МИР». Если в течение 10 рабочих дней гражданин не явился за наличными деньгами или не представил распоряжение о зачислении средств на другой банковский счёт, они вернутся плательщику, – пояснил заместитель директора КГКУ «Управление социальной защиты населения» Алексей Ореховский.

Напомним, что перевод на платёжную систему «МИР» начался в 2017 году и должен был завершиться 1 июля 2020 года. Но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции переход затянулся до 1 октября 2020 года.