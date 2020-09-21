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Некоторые социальные пособия будут зачисляться на карту «МИР»

Некоторые социальные пособия будут зачисляться на карту «МИР»

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Некоторые социальные пособия будут зачисляться на карту «МИР»

С 1 октября пособия от социальной защиты будут начисляться только на карты национальной платёжной системы «МИР».

Некоторые социальные пособия будут зачисляться на карту «МИР»

По словам Дениса Богданова, заместителя министра социальной политики Красноярского края, в рамках Федерального закона «О национальной платёжной системе» большинство соцвыплат уже перевели на карту «МИР» — пенсии, стипендии, зарплаты бюджетников и соцслужащих.

А с 1 октября список выплат пополнится:

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет;

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей;

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель);

- ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно;

- пособие на ребенка;

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

- выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации.

— При перечислении пособий после 1 октября банк будет проверять наличие привязки к банковскому счёту карты «МИР». Если к указанному счёту привязана карта других платёжных систем (Visa, MasterCard), то банк обязан задержать зачисление выплат. В этом случае получателю пособия направят уведомление с предложением в срок не позднее 10 рабочих дней явиться в отделение банка для получения средств наличными. Либо представить распоряжение о зачислении выплат на счёт, к которому привязана карта «МИР». Если в течение 10 рабочих дней гражданин не явился за наличными деньгами или не представил распоряжение о зачислении средств на другой банковский счёт, они вернутся плательщику, – пояснил заместитель директора КГКУ «Управление социальной защиты населения» Алексей Ореховский.

Напомним, что перевод на платёжную систему «МИР» начался в 2017 году и должен был завершиться 1 июля 2020 года. Но из-за пандемии новой коронавирусной инфекции переход затянулся до 1 октября 2020 года.

21 сентября в 18:13 2080
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