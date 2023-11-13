Нелегко достались норильским дзюдоистам медали, зато в копилке теперь россыпь с разных соревнований

– Фидан Гусейнова стала победительницей в своей весовой категории; Любовь Ошевенская - второй; Фархат Меннажиев и Мухамед-Али Гафаров - третьими (тренеры спортсменов Владимир Гонных, Данис Манашов, Сахавет Гулиев, спортшкола единоборств и СШ № 5). Но это сухая статистика. Важнее, что девушки этого возраста выезжают намного реже парней — и тут показали такой результат в дебюте! Вообще, все ребята отлично боролись! И у каждого была очень приличная конкуренция — по 50-60 человек в весовой категории. Вот наш Арсений Тарханов (тренер Алтай Азахов) проиграл за третье место, стал в итоге пятым, но какую хорошую борьбу показал, пройдя шесть кругов! А Фархату по жеребьёвке всё время выпадает лидер в его весовой категории в крае, и пока он не может его обойти. При иной жеребьёвке, думаю, Фархат бился бы за первое место, - отмечает Владимир Гонных, один из наставников выезжавших спортсменов. - Мухамед-Али Гафаров, как и Фархат, далеко не дебютант соревнований, но сейчас он показал результат выше обычного, что, конечно, радует.

14 декабря этой команде вновь предстоит выезд, теперь на Красноярскую лигу дзюдо, где от них ждут подтверждения завоёванных результатов.

Параллельно в Ачинске проходил краевой турнир по дзюдо памяти Юрия Васильевича Соловья среди юношей и девушек до 18 лет. Норильск представил команду из трёх спортсменов, в итоге Глеб Верейкин завоевал серебро, а Милана Новакова - бронзу (тренер обоих спортсменов Сахавет Гулиев).

- Эти ребята более старшие, опытные. Низами Казумов уже становился бронзовым призёром первенства края. Милана была победителем этого первенства, она входит в сборную региона. На этом турнире дела для них сложились не блестящим образом, но, учитывая высокое соперничество во всех весовых категориях, характерное для турниров по дзюдо, их трудно в чём-либо упрекнуть. Милана и Глеб подтвердили свой профессионализм, - отметил Владимир Гонных.

Все выше названные дзюдоисты по итогам выездных соревнований вошли или подтвердили место в сборной региона, а также прошли отбор для участия в первенстве Сибири в будущем феврале. Увидеть этих и других дзюдоистов города местные болельщики смогут в конце декабря на традиционном региональном турнире по дзюдо «Северное сияние». Примет его, как и в прошлые годы, манеж Дворца спорта «Арктика» 23 и 24 декабря. В соревнованиях выступят как начинающие спортсмены, так и взрослые (18+), так что турнир обещает быть насыщенным и ярким.