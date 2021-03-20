Необходимая помощь

Важные задачи

Эта организация изначально создавалась для реализации широкого спектра социальных проектов за счёт грантов для Кайеркана, но со временем преобразовалась в настоящее сообщество профессиональных психологов и педагогов, способных оказать психологическую помощь и семьям с детьми с ограниченными возможностями, и спортсменам, и даже начинающим певцам.

– НКО создана по инициативе администрации района Кайеркан в 2014 году, — поясняет её руководитель Светлана Зенина. — Нам очень нужны были гранты, чтобы реализовывать пусть небольшие, но важные для благоустройства района проекты. Наша первая программа, выигравшая грант, — «Семейное древо жизни». Мы выбрали 10 активных семей, которые во время массовых мероприятий пропагандировали любовь к детям, духовные и семейные ценности, делились своим опытом, как можно быть успешным, счастливым и вести полноценный и насыщенный образ жизни, несмотря на какие–то проблемы — от финансовых до психологических.

В этом проекте был и национальный компонент. В организацию привлекались семьи с детьми из разных диаспор — это тоже было довольно интересно и полезно: дети не только общались и играли друг с другом, но и в процессе узнавали о других культурах, народах и их традициях.

Сформировали НКО на базе кайерканского Центра ЗОЖ. В результате среди её участников оказалось много профессиональных психологов. Со временем организация приобрела и свой индивидуальный характер, а сам Институт гуманитарных технологий и социальных проектов вышел на просторы Большого Норильска.

– Сейчас мы работаем над очень интересным проектом для начинающих певцов — вокальным конкурсом «Голоса нашего города», — делится руководитель НКО. — Мы собираем наших маленьких звёздочек, у которых есть талант и соответствующие данные, но которые до сих пор не сориентировались, с чего начать. Подобное мероприятие может стать для них отличной стартовой площадкой для серьёзных занятий вокалом и поможет раскрыть их потенциал. Мы отберём группу ребят и будем с ними плотно работать в вокальной студии.

Совместная работа

Помимо грантов, сотрудники работают индивидуально по специальности, то есть как психологи. Как правило, к нам с различными просьбами о помощи обращаются и горожане, и другие НКО. Например, сейчас поступил запрос от Всероссийского общества родителей детей– инвалидов (ВОРДИ) — психологическая поддержка и работа с семьями, где есть дети с ограниченными возможностями. Занятия проводятся на территории Молодёжного центра. Спектр работы достаточно широкий: здесь и коррекция речи, и социализация таких ребят. Этот проект существует на регулярной основе уже второй год. Постоянно проводятся различные семинары и лекции. Главная задача — добиться того, чтобы дети с ОВЗ максимально комфортно и на равных чувствовали себя в компании других детей.

– Когда к нам обратились представители Общества инвалидов с подобной просьбой, мы сразу откликнулись. Потому что услуги специалистов в этой области стоят очень дорого, а мы оказываем помощь на безвозмездной основе, и при этом у нас все дипломированные специалисты с достаточно хорошим стажем и опытом работы в данной сфере. Это наш своеобразный вклад в гармонизацию общего городского пространства, — добавляет Светлана Зенина.

Такие просьбы и обращения поступают и от НКО, и от администрации, и от других учреждений: психологическая поддержка — очень востребованное направление, так как в связи с пандемией многие испытывали стресс, нагрузки и оказались вне «зоны комфорта».

– Совсем скоро возобновляется работа и со спортивной школой: её пришлось приостановить на время карантина, — пояснят Светлана Зенина. — В основном трудимся над командообразованием (тим–билдинг), учим такой важной вещи, как принятие неудачи на соревнованиях — как своей, так и другого игрока команды. Например, сделал неудачный пас, не забил решающий гол, пропустил мяч или неудачно выступил, и на тебя потом вся команда набрасывается. Такое и среди взрослых спортсменов часто бывает, что уж говорить о детях? В общем, учим быть командой, чтобы не было негатива к тому, кто «не смог», а чтобы, наоборот, коллектив такого человека поддержал и заставил его поверить в свои силы, ведь ребёнок и так переживает, что всех подвёл и не справился с задачей. Тут, кстати, тоже очень важно и внутренне себя в такой ситуации простить, и заставить в следующий раз лучше выступить, а не бросить всё. Преодолевать горечь поражения – тоже надо уметь. Для этого мы проводим специальные тренинги и мастер–классы, занимаемся со всей командой и обязательно вместе с тренером, чтобы юные спортсмены ощущали себя единым целым, настоящей семьей.

Научные труды

На данный момент в Институте гуманитарных технологий трудятся всего 15 человек, но это настоящие профессионалы своего дела — педагоги, дефектологи, логопеды, психологи, психотерапевты и медики. Основное направление деятельности — психологические и педагогические услуги населению. В первую очередь это социальная адаптация людей, причём речь идёт не только о детях, но и о взрослых — например, в НКО расскажут, как влиться в новый коллектив или привыкнуть к Норильску после переезда в Заполярье из других регионов страны.

– Занимаемся мы и научными изысканиями. Вот скоро будем участвовать в научно-практической конференции компании «Норникель» — в секции «Здоровье и сбережение», поскольку это затрагивает приоритетные для нашего учреждения сферы: это именно психологическое сбережение людей в специфических условиях Арктической зоны, — уточняет руководитель организации и продолжает. — Экологическая тема — это тоже одно из направлений, которым мы активно занимаемая и ведём в данной области исследования и научные разработки. Здесь мы работаем совместно с Проектным офисом развития Арктики, который нас поддерживает. Но даже в плане экологии в нашей работе больше прослеживается психологический аспект, он красной нитью проходит через все наши проекты. Например, в экологии есть новое и очень интересное направление, о котором ещё многие не знают, это экопсихология, то есть влияние среды на сознание и эмоциональное состояние человека и, наоборот, воздействие человека на окружающую среду. Это взаимодействие происходит в неком замкнутом круге, при влиянии друг на друга. Этот предмет преподают за границей в некоторых вузах, но в России подобная дисциплина есть только в одном учебном заведении.

Необходимые навыки

В этих рамках НКО, кстати, взаимодействует с движением «За чистый город!». Пример такой совместной эколого–психологической работы — это конкурс детских плакатов на тему борьбы за чистоту. Концепция простая: твой дом — это не только твоя квартира, но и подъезд, улица, город. И даже за городской чертой нужно относиться бережно ко всему, что видишь, особенно у нас в Норильске.

Сотрудничает НКО и с Молодёжным парламентом, и с «Молодой гвардией». Будь то студент или ребенок, чем он социально активнее, тем больше на него психологическая нагрузка — тот же груз ответственности на начинающего активиста может давить куда сильнее, чем на взрослого человека. И самое важное, чему учат при работе с такими детьми, — правильный тайминг. С правильным распределением личного времени, физической и психологической нагрузки и у взрослых бывают проблемы, а детям, особенно выпускникам и студентам, берущим на себя помимо учёбы ещё и общественную нагрузку, такие навыки просто необходимы. Да и во взрослой жизни, которая не за горами, умение грамотно распоряжаться своим временем — бесценный навык. В общем, Институт гуманитарных технологий и социальных проектов — одна из некоммерческих организаций, имеющих не только широчайшую сферу интересов в Норильске, но и приносящих немалую пользу.