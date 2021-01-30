Какие изменения произошли в Кодексе об административных правонарушениях?

Обновлённый кодекс, разработанный в Минюсте, не призван полностью поменять систему штрафов для автомобилистов, но предусматривает более строгие наказания за некоторые нарушения.

Так, три грубых нарушения ПДД, совершённых в течение года, могут стать основанием для лишения водительского удостоверения на срок до полутора лет. Тяжёлыми проступками считаются: проезд на красный свет; выезд на встречную полосу; превышение скорости более чем на 60 км/ч; непропуск на перекрёстке автомобиля, пользующегося преимуществом в движении, или авто со спецсигналами; непредоставление преимущества пешеходу на зебре; разворот через сплошную линию разметки. Перечень нарушений обещают закрепить отдельно. Важно, что инциденты, зафиксированные автоматическими камерами фотовидеофиксации, в ГИБДД учитывать не будут.

При этом совершённые водителем нарушения не обязательно должны быть одинаковыми, они могут комбинироваться. Допустим, водитель не пропустил пешехода на пешеходном переходе и оплатил выписанный ему штраф: в этом случае срок действия административного наказания — год. Если в течение этого времени он, например, превысит скорость больше чем на 60 км/час и совершит выезд на полосу встречного движения, то будет рассматриваться вопрос о лишении его прав по новой статье КоАП — за систематическое нарушение правил дорожного движения.

Ужесточается также ответственность для нетрезвых водителей за перевозку детей до 16 лет. Автомобилистов в этом случае будут штрафовать на 50 тысяч рублей и лишать прав на срок до трёх лет. Сейчас максимально возможные санкции — штраф до 30 тысяч и изъятие водительского удостоверения на срок до двух лет.

К административной ответственности будут привлекать водителей, которые ездят без полиса ОСАГО — например, не продлили вовремя просроченный полис или забыли страховку дома. Наказывать за это будут не чаще одного раза в сутки, если нарушение зафиксировано на камеру, — в Минюсте считают, что на оформление документа автомобилисту достаточно 24 часов.

Наличие страховки — непременное условие допуска водителя к управлению транспортным средством. Если автолюбитель пренебрегает этим, ему грозит штраф в размере 800 рублей. В настоящий момент на него в полной мере распространяется так называемая скидка 50%. То есть при срочной оплате в течение 20 дней штраф за езду без ОСАГО составит 400 рублей.

В 2021 году также ужесточены наказания для владельцев электросамокатов, моноколёс, гироскутеров и других движущихся устройств. Минюст предложил отнести нарушения ПДД, совершённые нетрезвыми пользователями такой колёсной техники, к категории грубых. Для них не предусматривается скидка при уплате штрафа, кроме того, они не смогут отделаться предупреждением.