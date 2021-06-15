Неработающие пенсионеры могут получить бесплатные талоны на проезд к месту отдыха и обратно

Как сообщает Пенсионный фонд России, это касается граждан, у которых есть право на компенсацию стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Неработающие пенсионеры могут обращаться в Норильское отделение УПФР по адресу: ул. Орджоникидзе, 20а, за получением бесплатных талонов на проезд по следующим маршрутам:

- Норильск-Красноярск-Норильск;

- Норильск-Москва-Норильск.

Свои вопросы можно задать по телефонам: 47-06-28, 47-06-34.