Несмотря на послабление антиковидных мер, в городе сохраняется масочный режим

Межведомственная группа, в которую вошли сотрудники городской администрации, Норильского ОМВД и Роспотребнадзора, снова вышла на улицы города, чтобы проверить, насколько ответственно норильчане относятся к ношению масок. Контрольное мероприятие проходило на автовокзале Центрального района, там под проверку попали пассажиры общественного транспорта и экипажи автобусов.

Участники межведомственной группы напомнили горожанам, что важно соблюдать меры по ограничению распространения коронавируса. В местах массового скопления людей необходимо носить защитную маску и по возможности соблюдать социальную дистанцию. При себе всегда нужно иметь санитайзер. Кроме того, в автобусах должны быть размещены информационными плакатами, которые напоминают пассажирам о ношении маски в течение всего пути. На некоторых рейсах напоминание звучит в аудиоформате.

Нарушителям антиковидного режима грозит административный штраф — от 1000 до 30 000 рублей; должностным лицам — от 10 000 до 50 000 рублей; лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 000 до 50 000 рублей; юридическим лицам — от 100 000 до 300 000 рублей.

Всего за этот год проверка проводилась в 115 автобусах, было составлено и направлено в суд семь протоколов.