Нет проблем – есть вызовы

Форум проводится при поддержке Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Красноярского края, Молодёжного парламента Норильска и отдела по молодёжной политике администрации города. В Норильске молодые люди в возрасте от 14 лет до 35 лет из нашего города, Дудинки и Красноярска встретились в стенах Молодёжного центра. Идея провести форум на севере Красноярского края принадлежит спикеру Законодательного Собрания Дмитрию Свиридову, который не только поддержал инициативу по проведению деловой встречи молодёжи региона, но и предложил сделать это на Таймыре.

Выбор места проведения очевиден — север края в настоящее время стоит на пороге серьёзных изменений, связанных с расширением экономической деятельности, реформированием целого ряда отраслей, внедрением грандиозных проектов по добыче полезных ископаемых и связанных с этим инфраструктурных проектов. Кроме того, промышленный центр красноярского Заполярья — Норильск — принимает масштабную программу социально–экономического развития с перспективой до 2035 года, и специалистам хотелось бы не только узнать точку зрения молодёжи, но и определить её роль в этой работе.

Уникальность форума «Молодёжь Севера» в высочайшей квалификации экспертов, вызвавшихся помочь норильчанам и таймырцам в выборе правильного направления разработки идей, дать дельный совет, исходя из собственного опыта, скорректировать и доработать самые перспективные предложения.

Участники форума рассмотрели наиболее актуальные экономические, общественно–политические, экологические, образовательные, урбанистические, культурные и другие задачи, стоящие перед северными территориями региона. По признанию старших товарищей и коллег из правительства Красноярского края, местной муниципальной и законодательной власти, сегодня это крайне важно — в свете формирования комплексной программы социально–экономического развития Норильска и Таймыра на ближайшие годы.

Курс на город будущего

Первый северный молодёжный форум открыл председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, сообщив, что основная идея проведения мероприятия в Норильске состоит в необходимости выслушать мнение молодёжи севера края относительно заключённого недавно четырёхстороннего соглашения по социально–экономическому развитию территории.

– Программа реформ ближайшего времени пока не принята в окончательном варианте, — сказал участникам председатель горсовета. — Вопросы, которые здесь будут обсуждаться, планируется рассмотреть и внести наиболее перспективные из них в общий перечень мероприятий. Поэтому я предлагаю всем присутствующим максимально использовать возможность обсудить интересующие вопросы и получить консультации у представителей краевых и местных органов государственной власти. Ваши идеи могут оказать влияние на развитие нашего города, на то, какими будут Норильск и Таймыр в ближайшем будущем.

Уверенность в важности молодёжных инициатив высказал и депутат Законодательного Собрания Красноярского края, руководитель департамента комплексного изучения Арктики Сибирского федерального университета, исполняющий обязанности руководителя проектного направления Института Севера и Арктики Юрий Захаринский. Он с группой учёных занимается разработкой новой системы снегоборьбы в наиболее сложных местах автодороги Норильск — Алыкель. Идея его проекта родилась из многолетней практики использования традиционных технологий применительно к современности. Поэтому эксперт образно сравнил деятельность сегодняшней молодёжи с практикой прошлого.

– Очень важно то, что в молодёжном форуме участвуют люди старшего поколения, — сказал Захаринский. — В своё время считалось, что работа в комсомоле является хорошим стартом и бесценным опытом руководящей работы в дальнейшем. Комсомол можно смело назвать школой менеджеров, где приобретались бесценные навыки. История повторяется, и теперь у нового поколения есть возможность перенимать опыт на подобных встречах.

Руководитель департамента комплексного изучения Арктики СФУ нисколько не сомневался, что работа форума будет результативной и поможет решить проблемы, рассматриваемые сразу на нескольких площадках.

С точки зрения эксперта

Одной из основных тем обсуждения стали актуальные меры поддержки в сфере молодёжной политики. Тон в самом начале работы в этой области задал депутат Законодательного собрания края, представитель комитета по образованию, культуре и спорту, куратор молодёжного движения от Заксобрания Евгений Петренко. Он дал целый ряд полезных советов и расставил нужные акценты.

– Мы сегодня имеем уникальную возможность собраться и обсудить насущные проблемы молодёжи красноярского Севера, выбрать всё самое важное для поддержки молодёжи, — сказал гость.

Наиболее значимой представителю молодёжного движения края видится проектная деятельность. Необходимо начать с самих себя, и если есть какая–то идея и желание её реализовать, то на форуме готовы помочь, заверил он.

По мнению Петренко, потенциальными базовыми площадками для реализации идей можно считать общественные объединения по возрастам. Например, для тех, кто учится в школе, подойдёт Российское движение школьников. Те, кто постарше, могут смело работать на платформе Территории инициативной молодёжи «Бирюса». Старшие товарищи и эксперты готовы познакомить с этими инструментами, научить ими пользоваться и помочь определить видение работы на перспективу.

Здесь большую роль играет участие Молодёжного парламента Законодательного собрания и Молодёжного правительства Красноярского края. Их возможности, по мнению Евгения Петренко, не стоит недооценивать — именно Молодёжный парламент при Заксобрании края стал инициатором нескольких законопроектов.

Одна из главных таких инициатив – повышение номинального возраста молодёжи до 35 лет. Это значит, что все региональные программы поддержки молодёжи теперь ориентированы на более широкую группу населения. Проект уже готов и будет рассмотрен в ближайшее время.

Опыт плюс свежий взгляд

Участники площадок, круглых столов и кейсов молодёжного форума подвели итоги своей работы на финальном пленарном заседании по «дорожной карте» Арктической зоны РФ, проанализировав результаты обсуждения инициатив.

Свежий взгляд на современные вызовы северян был представлен в области образования для коренных малочисленных народов, безопасности туризма, мотивации молодёжи, цифровизации экономики, информирования о государственной поддержке некоммерческих организаций и начальных предпринимательских проектов, вовлечённости в реализацию государственных, муниципальных программ и национальных проектов.

В ходе форума предлагалось ввести в Норильске и на Таймыре целый ряд новшеств в области культуры и досуга, общественного питания и городского хозяйства, транспорта и образования, а также в других сферах современной жизни северян. Многие из проектов уже в процессе обсуждения обрастали конкретными деталями, что свидетельствует о продуктивности коллективной работы над идеей.

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Экспертами и спикерами форума стали известные общественно–политические деятели, представители бизнеса, учёные и специалисты в различных сферах деятельности нашего региона, включая Норильск и Дудинку. Участники форума провели работу на различных площадках и круглых столах.

Помимо точек практического приложения сил, молодёжным объединениями и органам местного самоуправления рекомендовано более активно вовлекать молодёжь в общественно–политическую жизнь муниципальных образований Крайнего Севера, способствовать общественным объединениям в решении вопросов воспитания, образования, культуры, профессиональной подготовки и быта, организации свободного времени и охраны здоровья молодёжи.

Проведение форума «Молодёжь Севера» в Норильске будет регулярным. Такое решение единогласно принято на пленарном заседании в Молодёжном центре. Это было отражено в итоговой резолюции вместе с предложениями и дополнениями, прозвучавшими при обсуждении. Текст резолюции направлен в органы местного самоуправления Норильска и Таймыра.