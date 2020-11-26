Нетипичный случай

Один из выпускников норильского социального учреждения, получив от муниципалитета отремонтированное и подготовленное для заселения жильё в социальный наём, стал участником судебного разбирательства из-за коммунальной аварии. Жилец залил соседа снизу, причинив тому материальный ущерб на сумму более сотни тысяч рублей, включая судебные издержки.

В видеообращении обладатель социального жилья одним из главных ставил вопрос не только о состоянии коммуникаций в квартире, но и о качестве проведённого ремонта в целом. К автору присоединились ещё несколько человек, принадлежащих к этой же категории граждан, продемонстрировав онлайн многочисленные факты брака и недоделок.

Обращение детей-сирот оказалось тем неожиданней, что подобные ситуации для Норильска являются нетипичными.

На оперативном совещании при исполняющем полномочия главы города депутат горсовета Наталья Плотникова отметила, что Норильск всегда являлся и является едва ли не единственным в стране городом, где законные интересы детей-сирот соблюдаются беспрекословно.

- Мы вместе с сотрудниками интернатов, детского дома, социальных служб, педагогами и органами опеки лично занимаемся судьбой наших подопечных, и следует сказать без ложной скромности, что все дети находятся у нас под присмотром до 23 лет и даже дольше. По словам представителей других учреждений социальной защиты и образования, за последние годы проделана колоссальная работа для того, чтобы социальная адаптация сирот во взрослой жизни состоялась в полной мере, - сказала Наталья Плотникова.

По всем обозначенным в видеообращении случаям проведены проверки и консультации со специалистами, дающие все основания полагать, что сбой в отлаженной системе обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, произошёл на стадии отношений заказчика и подрядчиков при проведении работ в квартирах. Также выявлена проблема с отсутствием должного контроля за этим процессом.

Пользуясь установленными нормами законодательства в части двухлетнего гарантийного срока на проведение работ, на совещании принято решение рассмотреть вопрос о возможности получения с подрядчиков компенсации, проведении комплексного обследования всех квартир и возможности возмещения материальных потерь