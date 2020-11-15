Нетрезвому водителю на дороге не место

В эти выходные наряды ДПС осуществляют рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение ДТП с участием нетрезвых водителей.

Сотрудники ГИБДД вновь напомнят автомобилистам, что управление транспортными средствами в состоянии опьянения, является одним из самых тяжких правонарушений. За первичное правонарушение статья 12.8 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

За повторную езду в нетрезвом состоянии предусмотрена уголовная ответственность.

Для проведения рейдов будут задействованы дополнительные экипажи ДПС. В вечернее время инспекторы дорожной службы будут патрулировать улицы и дежурить на выездах из города, а в ночное время сразу в нескольких районах города организуют тотальные проверки всех проезжающих водителей на трезвость.

Отдел ГИБДД ОМВД России по городу Норильску просит горожан не оставаться равнодушными и сообщать информацию о нетрезвых водителях в дежурную смену по телефону: 43-54-58.