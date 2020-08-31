Незаконная рыбалка

Сотрудники ДПС случайно обнаружили незаконный улов. При осмотре автомобиля «Нива», которым управлял 39-летний мужчина, полицейские нашли семь рыб осетровых пород. Водитель рассказал, что осётр принадлежит 53-летнему мужчине, который попросил его перевезти. По словам браконьера, рыба была выловлена в Енисее, недалеко от Дудинки.

Во время экспертизы было установлено, что рыба принадлежит к виду осётр сибирский, который занесён в Красную книгу РФ. По данным пресс-службы краевого управления МВД России, сумма ущерба составила более 1,1 миллиона рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и перевозка особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации», которая предусматривает до трёх лет лишения свободы.