НГИИ стал Заполярным государственным университетом имени Николая Федоровского

Об этом важном событии не только для Норильска, но и для всей Арктики сообщил ректор вуза Дмитрий Дубров. Самому северному университету страны присвоено имя выдающегося российского ученого - минеролога Николая Федоровского, работавшего на Норильском комбинате и преподававшего в геологическом техникуме Норильска в 1950-е годы.

Стоит отметить, что институт получил статус университета в год своего 60-летия и сейчас находится на новом этапе развития.

Напомним, два года назад началась трансформация главной кузницы кадров для города и компании «Норникель». Была утверждена Стратегия развития образовательного учреждения до 2025 года. Согласно программе, теперь уже Заполярный государственный университет должен стать одним из ведущих вузов международной сети арктических университетов по решению стратегических задач развития Арктики. Проект реализуют Агентство развития Норильска, компания «Норникель» при участии администрации города и федеральных, международных экспертов.

В вузе уже создан исследовательский мерзлотный центр, в числе его задач мониторинг вечномёрзлых грунтов в Норильске. При поддержке «Норникеля» будет открыт новый IT-факультет и утверждены программы дополнительного образования в сфере цифровых компетенций. Идёт развитие проектов по горному делу, разработан проект полигона подготовки геомехаников, геологов и горных инженеров. Открыто шесть магистерских программ.

Важной составляющей развития НГИИ станет реконструкция исторического здания вуза. Её профинансирует компания «Норникель». Уже разработан и утверждён эскизный проект. Общая стоимость работ по предварительным расчетам составит около 4 млрд рублей. Планируемый срок их выполнения - 3,5 года.

«На пути к статусу университета была проделана большая и серьёзная работа. Теперь мы стали классическим университетом и можем готовить кадры по многим направлениям и специальностям. Ещё больше развивать науку», - отметил ректор учебного заведения Дмитрий Дубров.