Ни минуты покоя

Современная психология утверждает, что стремление к саморазвитию — эволюционно сформировавшийся навык, изначально необходимый человеку для выживания в суровом первобытном мире. Благодаря этому навыку первые люди быстро сообразили, что у обычной палки может быть масса применений, а позднее её легко трансформировали в каменный топор для охоты, а ещё позже и в палочку, которая сначала подвигла человека что–то нарисовать, а потом и написать. Говоря научным языком, саморазвитие — это совокупность процессов личностного и духовного развития, которые происходят посредством активного участия самого человека. То есть это осознанная работа над собой, для качественного и количественного изменения большинства сфер своей жизни, а также для достижения внутреннего и внешнего баланса. Ну а теперь к реальным примерам.

С интересом по жизни

Тяга норильчан к саморазвитию привела к созданию сначала «Клуба исследователей Таймыра», а затем и проектов, посвящённых изучению территории. В этот раз активная деятельность местных краеведов увенчалась открытием «Клуба выходного дня». Этот проект был поддержан грантовой программой «Норникеля» «Мир новых возможностей».

– Мы хотели, чтобы у норильчан была возможность интересно проводить досуг, и возродили давно забытую идею — «Клуб выходного дня», — рассказывает краевед Станислав Стрючков. — Это некая альтернатива «Обогатительной фабрике», куда в большинстве случаев приглашаются иногородние спикеры. Но ведь и нам есть, о чём рассказать нашим горожанам — о своём норильском опыте и талантливых людях. У нас в городе есть чемпионы мира, знаменитые артисты, писатели, творческие люди и техническая интеллигенция. Множество интересных людей, с которыми стоит встретиться, а возможно, и чему–то поучиться у них. В программе «Клуба выходного дня» мы учли этот момент. Но есть ещё один повод для встреч — это знакомство с норильскими музеями. Много ли вы знаете у нас музеев? А их больше 22! Назову только несколько: музей космонавтики в школе № 8; музей КИТа в школе № 41 и он же музей Победы; музей железной дороги, который находится в здании ж/д вокзала — уникальный, не имеющий аналогов в мире.

В рамках клуба ожидается масса событий, которые придутся по душе всем, кого привлекает история места, где они живут. Планируются не только встречи с обсуждениями, но и экскурсии по городу и его окрестностям. Уже сейчас Лариса и Стас Стрючковы, стремящиеся возродить старую добрую традицию, говорят о возможном посещении заброшенного аэропорта «Нежданный», посёлка на горе Норильск–2 и попытке разобраться с расстрельной зоной. А ещё есть множество других интересных мест, например, станок Норильский (Часовня), который считается предтечей современного Норильска.

Открытия рядом

А на пилотной встрече «Клуба выходного дня» речь шла... об иностранцах. Известная в городе общественница Лариса Фоменко затронула близкую ей как переводчику тему иностранного строительства в Норильске и рассказала об истории возведения молокозавода. Как бы парадоксально это ни звучало, но многие предприятия закрытого в ту пору Норильска строились силами иностранных специалистов. Их допускали за «железный занавес», они здесь жили и работали.

Так, в начале 1980–х Норильский комбинат совместно с финской компанией «Финстрой» начал возводить на улице Нансена современный комплекс по производству молочных продуктов. Своё открытие предприятие отпраздновало в июне 1985 года, а в июне этого года ему исполнится 36 лет.

Лариса Фоменко отмечает уникальность той стройки:

– Советская сторона обеспечивала исключительно нулевой цикл, предоставляла некоторые материалы и оборудование, автотранспорт. Кроме того, иностранным специалистам, которые приезжали на стройку, нужно было организовать проживание, питание. Также советская сторона обеспечила складские и подсобные помещения. Стройка была уникальна ещё и тем, что завод строился из модульных конструкций, доставленных из Финляндии. Представьте себе, какое расстояние необходимо было преодолеть и насколько это реально сейчас. 70 % всех собранных конструкций завода были изготовлены в Финляндии. Из порта Хельсинки они доставлялись в Дудинку, а оттуда — железнодорожным транспортом в Норильск.

Настоящим открытием для большинства присутствующих на мероприятии стал экскурс в историю... животноводства в Норильске. С 1935 до 1958 годы здесь были фермерские хозяйства, а директора комбината занимались поиском пород коров, наиболее приспособленных для проживания в условиях Крайнего Севера. Поражают и цифры удоев. Так, каждая корова ярославской породы давала 82 литра молока в сутки.

По мере развития Норильского промышленного района возникла необходимость в строительстве первого молокозавода. Его возвели в 1958 году, это было небольшое одноэтажное здание за городом. Завод проработал 27 лет, а с развитием Талнахской рудной базы, когда население НПР значительно увеличилось, его производственных мощностей перестало хватать. С лёгкой руки Бориса Колесникова, директора НГМК, началось строительство второго молокозавода.

Делиться знаниями

Ещё один проект, который появился в результате тяги норильчан к саморазвитию, — «Православные семейные сборы», который в 2020 году стал победителем конкурса Фонда президентских грантов и получил грант более 2,3 млн рублей. Авторы проекта — активисты Норильского православного прихода кафедрального собора в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». Из–за пандемии сроки его реализации перенесли с 2020 года на апрель–август 2021–го.

По словам Юрия Чумака, одного из руководителей проекта «Православные семейные сборы», цель задумки — организация семейного отдыха и популяризация туризма в регионе, развитие экологического туризма; духовно–нравственное, патриотическое воспитание участников проекта. В программе проекта: альпинистские сборы; учебно–тренировочный сплав по реке Болгохтох; организация эколого–краеведческого лагеря «Старая Комса»; турслёт на реке Хараелах; поход по следам первопроходцев и археологическая экспедиция на станок Норильский.

Духовник проекта отец Геннадий поясняет, что задача таких инициатив — укрепить семейные ценности через развитие духовности и изучение истории территории, где мы живём.

На средства гранта было закуплено снаряжение для походов в горы и сплавов по северным рекам — в общей сложности почти на полтора миллиона рублей, и это не считая затрат на доставку детей к месту сбора.

– Смысл жизни — в служении, и в этом происходит наше саморазвитие, — считает Юрий Чумак. — Проект затевался в первую очередь ради детей, а живём мы для того, чтобы быть полезными и нужными людям. Я и другие руководители проекта хотим передать детям хотя бы часть знаний и навыков выживания, рассказать об истории тех мест, которые они посетят, об экологии региона. Смысл саморазвития в том, чтобы делиться знаниями, а если этого нет, то они лежат мёртвым грузом. Новые знания, например по скалолазанию, потенциальные участники походов смогут получить уже в процессе обучения.

Что вы делаете для саморазвития?

Говорит эксперт

– Саморазвитие — это постоянная работа над собой, стремление узнавать что–то новое, быть в курсе значимых для тебя событий. Мои дети берут с меня пример и перенимают мой опыт, успешно применяя его в жизни и привнося что–то своё. Лариса Фоменко, переводчик и общественница

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Многое для нашего саморазвития делает жизнь. Просто одни используют эти возможности, а другие — нет. Для меня процесс саморазвития связан с теми событиями, которые происходят в моей жизни, людьми, которые встречаются на моём пути. Всё, что происходит вокруг, мне интересно. Очень люблю читать мемуары известных людей, их воспоминания. Не стала исключением и история Норильска, которая присутствует в моей жизни уже более 40 лет, а благодаря Стасу и Ларисе Стрючковым краеведение открылось мне в новом формате. Я благодарна Стасу Стрючкову, который написал работу о директоре Норильского комбината Борисе Ивановиче Колесникове, вошедшую в серию книг «Жизнь замечательных людей». Считаю, что Борис Колесников — выдающаяся личность, легендарная для Норильска. Он очень многое сделал в период, который назвали «золотой эпохой Норильска». Многие построенные в то время производственные и социокультурные объекты в нашем городе связаны с именем Бориса Ивановича.

Для своего саморазвития я смотрю художественные и исторические фильмы на телеканале «Культура». Даже если я чем–то занята, то всё равно фоном идёт звук, и если меня что–то заинтересует, могу отвлечься. Я пишу книги. А для этого постоянно требуются новые знания, приходится обращаться к архивам, освежать уже накопленный багаж, ещё надо уметь найти требуемую информацию. Недавно я закончила работу над своим поэтическим сборником «Трудная дорога к себе». Намучалась я с ним. Он уже вышел из печати, его презентация состоится 11 апреля в 15 часов в конференц–зале Публичной библиотеки.

Сейчас я работаю над автобиографической повестью, в ней можно будет прочитать зарисовки, которые в будущем войдут в книгу «Записки норильского переводчика». Оказалось, что в Норильске совсем не осталось переводчиков, с которыми я работала. Одни уехали, кто–то уже ушёл из жизни, и я чувствую ответственность за то, чтобы сохранить для норильчан информацию о коллегах.

Вообще, если я открываю какие–нибудь свои записи, документы и работаю с ними, это тоже саморазвитие, это мой актив. Чем больше я знаю о нашей территории, о том, как развивался регион, тем больше, как мне кажется, я развиваюсь сама.

Моё увлечение норильской историей вылилось во встречу, которая прошла в рамках «Клуба выходного дня» и под эгидой Клуба исследователей Таймыра. Была проделана большая работа. Пришлось посидеть в архиве, поднять публикации. Недавно я завершила в Школе краеведа подготовку лекции «Памятники Норильска», выстроив маршрут четырёхчасовой экскурсии, посвящённой мощному строительству в Норильске силами иностранцев. Нужно было продумать всё до мелочей, чтобы люди не устали слушать, и им было интересно, чтобы не перегрузить их информацией. Также я развиваюсь благодаря тому, что преподаю английский в Университете активного долголетия. Будучи техническим переводчиком, ты иногда забываешь о том, что существует и разговорный, и литературный языки, а мне эти навыки необходимо сохранять и как лингвисту, и как переводчику. Саморазвитие — это постоянная работа над собой, стремление узнавать что–то новое, быть в курсе значимых для тебя событий. Мои дети берут с меня пример и перенимают мой опыт, успешно применяя его в жизни и привнося что–то своё. Чтобы не уставать от информационного потока, я часть информации убираю в одну из ячеек памяти, и она там лежит, пока не понадобится.

Подумаем вместе

Алина Саутиева, врач ультразвуковой диагностики:

– Мне по профессии постоянно приходится пополнять свой багаж знаний, в этом помогают конференции и курсы повышения квалификации. В сегодняшнем мире, конечно же, — в основном в формате онлайн. Часто читаю блоги коллег, так как они рассказывают интересные редкие случаи из своей практики. Однако развиваться только профессионально, считаю, недостаточно, для гармоничной жизни нельзя забывать ещё о теле и душе. Тут мне помогают тренировки в спортзале, занятия вокалом и встречи с психологом.

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Анна, воспитывает двоих детей:

– Моё саморазвитие тесно связано с развитием всей семьи, в частности детей. Так что можно сказать, я развиваюсь в плане их воспитания. Во время пандемии мы с сыновьями изобретали новые игры, вместе занимались творчеством, а ещё я учила старшего сына готовить — ему понравилось, и теперь время от времени он помогает мне на кухне. А для себя за это время я прочла несколько книг и окончила онлайн–курсы повышения квалификации по работе.

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Надежда Калагова, психолог:

– Источник нашего развития — это информация. Знания, которые мы получаем, определяют какие мы: социальное положение, уровень нашей жизни. Несмотря на то, что мы живём в очень динамичном ритме, для меня важно найти время, чтобы узнать что–то новое: почитать, пройти курсы в онлайн–формате. А если говорить о физическом развитии, то я стараюсь вести здоровый образ жизни. Пока это только регулярные утренние пробежки, зарядка, растяжка. Чтобы быть в тонусе, надо не стоять на месте и всё время двигаться вперед.

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Александр Харитонов, дизайнер:

– У меня c самообразованием всё в порядке. Я читаю хорошие книги, смотрю хорошие фильмы и дружу с хорошими людьми. Тратить время на плохую литературу, кино и скверных людей просто глупо. А ещё я стараюсь критически оценивать окружающую действительность и высказывать своё мнение, нередко недовольство, по этому поводу. В завязавшейся полемике в конечном итоге рождается истина — это вне всякого сомнения.

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Екатерина, считает, что сила в знаниях, уважает саморазвитие:

– Я люблю читать и всегда нахожу на это время. Во время пандемии возможностей для самообучения и развития стало больше, и я начала больше читать и подписалась на онлайн–курсы по эффективным коммуникациям и психологии. Вообще считаю, что саморазвитие не должно зависеть от наличия или отсутствия пандемии, человек всегда должен стремиться быть лучше.

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Лена Серебрянникова, инженер:

– У меня сейчас самая главная установка — здоровый образ жизни для всей нашей семьи. Не так давно я стала мамой и поняла, что многое в жизни придётся менять, как минимум питание. Стараюсь готовить правильную еду, прошла несколько онлайн–марафонов по этой теме, теперь знаю, что можно приготовить не только вкусно, но и полезно. И малышу пытаюсь объяснять, почему ту или иную вкусняшку не стоит даже пробовать. Поначалу мне самой было трудно отказаться от некоторых лакомств, но потом я поняла, что ребёнок берёт с меня пример. А во время пандемии я начала читать много литературы, посвящённой финансам, законодательству, психологии и образованию. Общаюсь с людьми из разных профессиональных сообществ, пытаюсь восполнить всё то, что было упущено, пока я находилась в декретном отпуске. Ведь, как говорится, чтобы остаться на месте, нужно бежать со всех ног.