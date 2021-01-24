Ни слова больше

Голоса несогласных

Крупнейшие соцсети ограничили доступ к аккаунтам Дональда Трампа. Причиной стали высказывания Трампа о краже у него голосов на президентских выборах. В довершение всего он выступил на многотысячном митинге в центре Вашингтона, вновь отказавшись признать своё поражение и назвав выборы мошенничеством. Также он призвал людей идти к Капитолию, заявив, что нельзя демонстрировать слабость и нужно быть сильным, если хочешь вернуть себе страну. После этого часть протестующих прорвалась в здание Конгресса. В результате беспорядков погибли четыре человека. В связи с этими событиями Twitter, Facebook, Instagram, а также видеохостинг YouTube ограничили доступ либо целиком к аккаунтам Трампа, либо к отдельным сообщениям. Под удар попали аккаунты с 200 миллионами подписчиков.

Как запутаться в сетях

Дальше — больше. На различных интернет–платформах началась беспрецедентная кампания по «зачистке» сторонников Трампа. Американские онлайн–сервисы и соцсети начали блокировать их аккаунты, а также ограничивать контент, связанный с беспорядками в Вашингтоне, произошедшими 6 января. По данным ресурса Аxios, к 9 января о различных «трамповских» ограничениях объявили больше десятка платформ. Однако главным событием стала постоянная блокировка аккаунта Трампа в Twitter — именно эту платформу он годами использовал в качестве своей основной политической трибуны.

9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа. Однако компания уже успела поплатиться за это — её акции упали почти на 10%. Инвесторы обеспокоены тем, что текущая политика приведёт к бойкоту и уменьшит интерес пользователей к платформе. В компании, в свою очередь, заявили, что действия руководства были обоснованы подстрекательской деятельностью пока ещё действующего президента США относительно своего преемника.

Робкие возражения

Правительство ФРГ не считает правильным решением блокировку аккаунта Трампа в Twitter. В Берлине подчеркивают, что это должно происходить в рамках, установленных законодательством, а не по решению частных компаний. При этом там считают, что операторы соцсетей действительно несут большую ответственность за то, чтобы политическая коммуникация «не была отравлена ненавистью, ложью, и подстрекательством к насилию». По словам представителя правительства ФРГ, не следует оставаться в стороне, когда контент, относящийся к этим категориям, размещается на определенных каналах.

Война без правил

Дмитрий Медведев назвал блокировку аккаунтов Трампа цифровым тоталитаризмом. Заместитель главы Совета безопасности России счёл действия соцсетей «оголтелой цензурой» и заявил, что они манипулируют новостями и фактами. Социальные сети, по его мнению, развернули против действующего президента США Дональда Трампа «информационную войну без правил». Дмитрий Медведев напомнил, что во время подсчёта голосов после президентских выборов в США посты Трампа в Twitter сначала были отмечены как неблагонадёжные, а затем скрыты для чтения.

По дороге разочарований

Дональд Трамп–младший, сын Дональда Трампа, прокомментировал блокировку аккаунта отца в Twitter, заявив, что в Америке мертва свобода слова. «Мир смеётся над Америкой, а Мао, Ленин и Сталин улыбаются. Крупные технологические компании способны цензурировать президента? Свобода слова мертва и контролируется могущественными леваками», — написал он на своей странице в Twitter. Кстати, в числе прочих под бан попали экс–советник президента по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн и бывший юрист избирательной кампании Трампа Сидни Пауэлл.

Свой взгляд

— Дональда Трампа в прямом смысле лишили права на свободу слова, заблокировав его аккаунты в социальных сетях. Более того, такое право забрали не только у него. По сути, в Америке грубо нарушили декларируемые ею принципы гласности и отсутствия цензуры. Ольга Ананских, корреспондент «Заполярной Правды»

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Америка всегда позиционировала себя как оплот демократии, силой распространяя её по всему миру. Только за вторую половину XX века и начало XXI США вторглись более чем в 15 стран, в некоторые не один раз, «спасая» их население от «тиранов», «диктаторов» и прочих «мракобесов», мешающих всем людям иметь равные права и свободы. Давайте же вспомним, что представляет из себя тот строй, за который так ратуют Соединённые Штаты. Это организация государственной жизни на демократических началах: широкие права и свободы граждан; политический плюрализм и многообразие общественных объединений; наличие у населения права выбирать государственные органы и должностных лиц; избирательная система, построенная на состязательности и конкуренции; публичность и гласность деятельности государственных органов; режим законности и так далее.

Одним из главных принципов демократии является свобода слова, то есть право человека свободно выражать своё мнение. Даже если это мнение отличается от мнения большинства и идёт вразрез с мнением правящей элиты. Однако что же мы наблюдаем сейчас? Дональда Трампа в прямом смысле лишили права на свободу слова, заблокировав его аккаунты в социальных сетях. Более того, такое право забрали не только у него. По сути, в Америке грубо нарушили декларируемые ею принципы гласности и отсутствия цензуры.

Если вы заглянете в Википедию и откроете статью о вторжении в Капитолий, которое произошло 6 января текущего года, то в характеристике этого события вы прочтёте: «бунт, мародёрство, нападение, поджог, попытка использования бомб». А если посмотрите в той же Википедии о массовых бесчинствах, состоявшихся после гибели от рук полицейских чернокожего американца Джорджа Флойда, там вы увидите слова «мирный протест». Все мы помним эти «мирные протесты» с огромным количеством жертв, то, сколько магазинов было разграблено, и на сколько домов напали «безобидные протестующие». Я не сторонник теорий заговоров, но кто–то уж очень явно делает всё возможное, чтобы лишить Дональда Трампа не просто президентского кресла, но и какого–либо политического веса, сделать из него агрессора, который не может с достоинством принять и признать поражение.

Почему в Америке так открыто пытаются перевернуть всё вверх ногами и заставить нас думать, что ЛГБТ — это хорошо, что дети могут сами решать какого они пола, а природа недостаточно умна для этого, что жизни чёрных важны, а белых — не очень? Почему американские корпорации пытаются контролировать всех своих пользователей (включая нас с вами), препятствуют распространению информации и не дают высказывать своё мнение?

Всё просто: если у людей нет альтернативного источника информации, ими легче управлять. Если людям с самого детства изо дня в день говорить, что менять пол — это нормально, ты сам можешь выбрать, кем быть, мальчиком или девочкой, окно Овертона откроется. Вернее, оно уже открыто в Америке, а Трамп выступал против этого. Являясь консерватором и республиканцем, он поддерживает традиционные устои. Однако кого–то это, очевидно, не устроило. И против него начали очень жёсткую кампанию, стараясь уничтожить его как личность, чтобы другим неповадно было.

Вероятно, что–то всё же пошло не по плану, и граждане Соединённых Штатов ещё не готовы молча проглотить столь вопиющие нарушения прав человека. Видимо, поэтому Марк Цукерберг, основатель Facebook, на днях без каких–либо комментариев восстановил–таки страницы Трампа в Facebook и Instagram. Но шаг к цифровому тоталитаризму уже сделан, и сомнений в том, что он далеко не последний, ни у кого не остаётся.