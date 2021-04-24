Никогда такого не было, и вот опять

Турецкий гамбит

Ещё в конце марта россиян, выезжающих в Турцию, стали предостерегать о возможных рисках в поездках — за последние несколько дней количество случаев заболевания коронавирусом в Турции увеличилось до 37 303 в день. Так, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе посоветовала туристам приобретать перед путешествием страховку невыезда, которая позволит быстро возместить стоимость тура в случае его отмены, изменения ситуации в стране, внезапного её закрытия или введения новых ограничений.

При этом 30 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ужесточил имеющиеся в стране меры из–за перехода части провинций в красную зону, однако 6 апреля ситуация стала ухудшаться — количество заболевших достигло рекордной отметки — 49 584.

«В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации. С середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции более чем на 40 процентов, то есть достаточно интенсивный, взрывной рост», — заявила Попова.

Отмечается, что больше всего штаммов коронавируса в разное время было завезено на территорию России именно из Турции.

Позже, 9 апреля, когда количество заражённых за сутки в Турции достигло 55 791, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией совместно с представителями Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора начал обсуждать вопрос возможной приостановки авиасообщения между государствами.

Спустя три дня, 12 апреля, оперштаб принял решение частично ограничить перелёты в Турцию на полтора месяца — с 15 апреля по 1 июня. По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, регулярное авиасообщение между странами будет ограничено двумя рейсами в неделю на взаимной основе — сохранится по одному рейсу из Москвы в Стамбул и из Стамбула в Москву.

Россиянам, которые запланировали поездку на даты после 15 апреля, турагентства советуют отложить отдых на несколько месяцев или сменить направление. Как отметили эксперты АТОР, туроператоры Coral Travel и Sunmar предложили клиентам перенести путешествие на осень или зиму с сохранением аналогичных параметров: цены, условий отеля и перелёта, количества дней и человек.

Африканские страсти

12 апреля на основании анализа эпидемиологических данных российский оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID–19 принял решение приостановить авиационное сообщение с Танзанией. Как отметила в ходе брифинга глава Роспотребнадзора Анна Попова, в Танзании наблюдается нестабильная ситуация с распространением коронавируса нового типа. Кроме того, в 2020 году из Танзании в Россию было завезено 11 случаев малярии, с начала текущего года — ещё два случая.

Как сообщила вице–премьер России Татьяна Голикова, Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией на полтора месяца, с 15 апреля по 1 июня. По словам Голиковой, возобновление перелётов произойдёт, если ситуация в этой стране стабилизируется. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Танзании с начала пандемии было зарегистрировано всего 509 случаев заражения коронавирусом, из них 21 — с летальным исходом.

Ростуризм рекомендует рассмотреть возможность переноса поездки на более поздние даты либо поменять тур на другие направления в эти же даты, если речь идёт о путёвках с вылетом до 1 июня. Туристов, которые приобрели туры на период после 1 июня, ведомство обещает постоянно информировать о текущей ситуации.

Танзания была одним из первых направлений, с которым Россия возобновила авиасообщение после остановки всех международных перелётов в августе 2020 года. На сегодняшний день все ограничения для иностранцев на въезд в страну сняты. Туристам из России не нужна справка с отрицательным результатом теста на COVID–19, тестов по прибытии также не проводят с мая 2020 года. В аэропорту необходимо пройти только медицинский скрининг (измерение температуры). При наличии симптомов заболевания необходимо оплатить 100 долларов США за тест на коронавирус. Если результат теста окажется положительным, путешественника отправят в больницу.

Кому война, а кому мать родная

Чем ближе лето, тем тревожнее становится за будущий отпуск. Год был тяжёлый. А тут... То самолёты подорожали, то поезда. То в связи с закрытием Турции рекордно взлетели в цене отели и домики в Сочи и Крыму. Отечественный турбизнес понять можно. Надо как–то компенсировать ковидные убытки. Но что делать, если тебе–то зарплату не поднимают, а отдыхать тоже хочется? Или и отпуск в России станет этим летом уделом богатых избранных, а остальным придётся отдыхать у родственников на даче и на лавочке в ближайшем парке?

«В сравнении с доковидным 2019 годом размещение летом на популярных наших курортах выросло в цене в среднем на 30%, — рассказал «КП» вице–президент, исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. — Это именно в среднем, потому что есть отели, у которых стоимость увеличилась вдвое, а есть и те, у кого цены за два года выросли процентов на 10–15. Безусловный лидер подорожания — Крым. В Краснодарском крае ситуация чуть лучше. В Сочи наиболее резко, особенно после закрытия Турции, дорожают пятизвёздники. В отелях среднего класса, три–четыре звезды, не такие темпы — там есть конкуренция. В Крыму же с конкуренцией вообще плохо, инфраструктура только создаётся.

На вопрос, а не офигели ли они так пользоваться ситуацией, отельеры называют длинный список причин. К этому сезону готовились особо, поняв, что к ним теперь едут туристы, привыкшие к европейскому комфорту. Некоторые провели что–то типа модернизации — бассейн построили, детскую площадку, номера отремонтировали. Ну и цены подняли соответственно.

«Выросли расходы на зарплаты персоналу. Они связаны с тем, что в 2020 году ушло большое количество сотрудников, и нет притока мигрантов, — делится директор одного из пансионатов Андрей Родионов. — Сказываются рост затрат на топливо, обязательные меры противоковидной подготовки, продукты питания также ощутимо подорожали...»

«Но главное даже не это, — поясняет Алексей Волков. — Спрос действительно колоссальный. Спрашиваю в одной из гостиниц: «Почему у вас номер стоит 35 тысяч рублей в сутки?» Отвечают: «А потому что берут!»

«Если включить стоимость перелёта, питание и ежедневные развлечения (экскурсии и прочее), то отдых на двоих на две недели в Крыму или на курортах Краснодарского края обойдётся минимум в 75 000–100 000 рублей. Если брать с собой на то же время одного–двух детей, то потратите около 150 000 рублей, — подсчитывают в сервисе GetTransfer.com. — При зарплате около 50 рублей тысяч это возможно, если такую получают два члена семьи, есть накопления и отдых планируется заранее.»

Свой взгляд

— Идущая, казалось бы, на убыль пандемия, как избушка из детской сказки, повернулась к лесу передом, а ко мне — тем же местом, что и к большинству Россиян, решивших отдохнуть этим летом за границей, оставив меня с упакованными чемоданами, разбитыми мечтами и полным непониманием, что же делать дальше. Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»

Как говорится: «Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о своих планах». А план грядущего отпуска, составленный мной ещё в новогодние каникулы, был продуман до мелочей. Отправиться в Белоруссию к бабушке для демонстрации хоть и здорового, но недостаточно упитанного внука, оттуда транзитом махнуть в Калининград. После недели культурного разграбления анклава России в Европе двинуться в Прагу — поесть рульки и попить Чешского пива, а на обратном пути в братскую республику картофеля и последнего диктатора Европы заглянуть в Валахию — в замок Влада Цепеша, больше известного как граф Дракула. Для тех, кто не знал: это реальный исторический персонаж, получивший бессмертие и известность благодаря писателю Брэму Стокеру. Но, увы, идущая, казалось бы, на убыль пандемия, как избушка из детской сказки, повернулась к лесу передом, а ко мне — тем же местом, что и к большинству Россиян, решивших отдохнуть этим летом за границей, оставив меня с упакованными чемоданами, разбитыми мечтами и полным непониманием, что же делать дальше.

Поняв, что о Европе в этом году можно забыть, решил сменить нехоженые тропы на давно протоптанную миллионами Россиян дорожку на турецкие берега. Благо купить тур я так и не успел, но возник закономерный вопрос: а что теперь? Ведь тот же Занзибар, с его лазурными бухтами и белым песком, тоже мистическим образом оказался в опале. И если на то, чтобы закрыть Турцию для россиян, ещё были хоть какие–то причины (хоть и притянутые, на мой взгляд, за уши), то Африка явно пострадала вообще не заслуженно. Около 600 заболевших коронавирусом на всю страну и с десяток случаев малярии при многомиллионном туробороте явно не повод для закрытия. Вообще, складывается впечатление, что власти просто решили в 2021 году повторить удачный опыт прошлого года. Когда большей части граждан пришлось отдыхать внутрии страны, а это мало того, что позитивно сказалось на внутреннем туризме, так ещё не дало уплыть за моря миллионам долларов, которые россияне могли оставить на курортах других стран.

Но можно сколько угодно сокрушаться о том, что уже свершилось, а можно сесть и подумать, как спасти напоровшееся на айсберг пандемийных ограничений утлое судёнышко заслуженного отдыха.

Если время терпит, есть желание и возможность, то, конечно, можно перенести отпуск с летнего периода на осенний и даже зимний, в надежде на то, что режим опять ослабят, и задуманную поездку удастся осуществить. Тем более, в правительстве опять заговорили о возобновлении прямого сообщения с полузабытым российскими туристами Египтом.

Отличным вариантом может стать вояж по уеховшим из Норильска друзьям. Что позволит посетить несколько городов, навестить старых знакомых и набраться новых впечатлений или даже организовать совместный отпуск с бывшими северянами в той же Якутии или на Байкале. Тут главное не где, а с кем.

Можно освоить и новое направление. Этот вариант в итоге я и предпочёл в качестве основного. План довольно простой. Привести ребёнка к родителям, они обосновались в Анапе (пока всё по классике), а через пару недель, когда он освоится и привыкнет к новым лицам, оставить наследника рода в надёжных руках и, стряхнув с изъеденного молью походного снаряжения, отправиться осваивать нехоженые тропы. Первым делом рвануть дикарями в Абхазию и как следует насладиться и трекингами, и альпинистскими подъёмами и рафтингом по горным рекам. А главное — с головой окунуться в местный колорит и культуру, что позволит расширить собственный кругозор и создаст полное ощущение отдыха в неизведанной мною стране. В общем, суть идеи проста — выбирайте в этом году то направление, которое ранее даже не рассматривали из–за дальности от вашего основного логистического маршрута.