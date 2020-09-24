Николай Тимофеев: «Указы губернатора не рекомендуют, а обязывают граждан носить маски»

На совещании присутствовали руководители территориальных отделов Роспотребнадзора и министерства здравоохранения, начальники структурных подразделений администрации города и ОМВД, а также представители торговых сетей. На повестке дня был вопрос о соблюдении профилактических мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

- Мы вновь с вами собираемся по актуальной теме, так как никто из нас не хочет развития негативных событий в городе. Уже давно борьба с коронавирусом вышла из сферы лишь медицинских вопросов, нужны и далее слаженные действия всех нас с вами, - начал совещание Николай Тимофеев.

Главная задача – это соблюдение масочного режима и социальной дистанции не только в общественных местах, но и в транспорте. Для этого и самим продавцам, и кондукторам нужно подавать позитивный пример для граждан. Мурад Вагабов, заместитель начальника ОМВД России по Норильску, напомнил об ответственности за нарушение статьи 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ: предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

А Коба Кавтеладзе, руководитель территориального отдела министерства здравоохранения, подметил:

-Большую часть времени человек дышит носом, соответственно эффект от того, что маска носится только на нижней части лица, не захватывая нос – нулевой. Использование средств индивидуальной защиты в первую очередь зона ответственности самого человека.

В завершение Николай Тимофеев добавил: «Важно понимать, что указы губернатора не рекомендуют, а обязывают граждан носить маски в общественных местах, на остановочных пунктах, в общественном транспорте. Данные указы соблюдать должны все без исключения».