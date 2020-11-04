Николай Тимофеев поздравляет норильчан с Днём народного единства

Дорогие норильчане!

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!

Этот праздник для всех нас — дань уважения к отечественной истории и к памяти о национальных героях.

Более четырёхсот лет назад простые люди под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского взялись за оружие, чтобы отстоять свободу и независимость нашей Родины. Это были люди абсолютно разных национальностей, вероисповеданий и положений в обществе, чей подвиг народного ополчения и по сегодняшний день напоминает нам о важном. О том, что нас объединяет и делает сильнее. И сейчас, в 2020 году, значение этого события также остаётся поистине огромно.

Нам нельзя забывать, что предшествующие поколения сделали всё возможное, чтобы сегодня мы жили в независимой стране.

Это наша история и наше народное единство!

Дорогие норильчане, от всего сердца поздравляю вас с праздником! Желаю вам мира, согласия и благополучия!

С уважением, Исполняющий полномочия Главы города Норильска Николай Тимофеев