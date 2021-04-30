Николай Уткин заявил, что «Норникель» занимает позицию нетерпимости к проявлениям агрессии на любой почве

Поводом послужил неприятный инцидент — в центре города, на Театральной площади, произошла массовая драка. Конфликт между двумя группами мужчин в возрасте от 21 до 38 лет развернулся поздно вечером 27 апреля. На место происшествия незамедлительно прибыли дополнительные автопатрули ППС, ГИБДД и вневедомственной охраны.

«Заметив прибывающих правоохранителей, конфликтующие попытались покинуть место происшествия, — рассказали в ГУ МВД Красноярского края. — Полицейские за ночь установили и доставили в отдел для разбирательства 24 предполагаемых участников инцидента. Выяснилось, что конфликт произошёл на бытовой почве».

В полиции также сообщили, что за медицинской помощью никто не обращался.

«Компания проявляет полную нетерпимость к подобным ситуациям. Более того, я считаю, важно, чтобы градообразующее предприятие в конкретном случае показало свою принципиальность не на словах, а на деле, — сказал Николай Уткин. — Работники компании, которые участвовали в стычке, должны быть уволены в кратчайшие сроки. Не важно, где произошёл инцидент — на территории градообразующего предприятия или в городе. Позиция чёткая — в «Норникеле» таких людей быть не должно».