Никто не забыт

В начале 2000–х на втором, административном, этаже больницы выделили помещение малого актового зала для размещения экспозиции, посвящённой истории норильского здравоохранения.

Это была инициатива отличника здравоохранения России Клавдии Ивановны Климовой. Она после смерти своего мужа, знаменитого врача, почётного гражданина Норильска Евгения Арсентьевича Климова продолжила трудиться здесь медсестрой информационно–статистического отделения.

Евгений Климов был одним из создателей больницы в Оганере, до 2001 года работал заместителем главного врача. Мемориальная доска в память об этом подвижнике норильской медицины размещена на фасаде медучреждения.

Клавдия Ивановна, верная памяти мужа и всех наших выдающихся медиков, с которыми работала более полувека, проводила экскурсии в больничном музее для пациентов и сотрудников, нередко сюда приходили краеведы и журналисты. Музей Норильска предлагал подвижнице передать подлинники на хранение в свои фонды, но она не соглашалась. В ноябре 2014 года Клавдии Ивановны не стало. Энтузиаста, который стал бы после неё хранителем музея, не нашлось.

«Заполярная Правда» с тех пор не раз обращалась к руководству больницы с тем, чтобы там уделили внимание сохранности экспонатов музея, среди которых был и уникальный альбом с научной работой легендарного главного хирурга Норильска Виктора Алексеевича Кузнецова, проиллюстрированный знаменитой сиделицей Норильлага Евфросинией Керсновской.

В конце 2017 года этим вопросом заинтересовалась заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, было принято решение передать наиболее ценные экспонаты на хранение в Музей Норильска в связи с организацией выставки, посвящённой становлению норильского здравоохранения. Но судьба музея в больнице оставалась под вопросом.

В феврале этого года на заседании Общественной палаты Норильска также был поднят вопрос о судьбе музея и принято решение инициировать проведение встречи при участии представителей палаты, музейщиков, краеведов и журналистов с главным врачом больницы Натальей Морозовой.

Новый руководитель уточнила, что как таковой музейной структуры в лечебном учреждении не было. Но нет сомнений и в том, что чтить память необходимо. В Дудинской больнице, где раньше работала Наталья Морозова, тоже хранили историю таймырского здравоохранения. Она заверила, что экспонаты, вынесенные из музейной комнаты, где теперь оборудован рабочий кабинет, не пострадали, они переданы начальнику хозчасти.

Выставку намерены разместить в открытой зоне второго этажа к концу текущего года после проведения необходимых ремонтных работ. Курировать проект будет сотрудник больницы Владимир Николаевич Анохин, который сейчас изучает книгу «Повесть об уникальном человеке», продумывая подачу экспозиции. Есть также идея выставить награды больницы в отремонтированной входной группе медучреждения.

– Мы должны помнить и чтить память тех, кто стоял у истоков строительства такой прекрасной больницы, — отметила Наталья Морозова. — В перспективе будет создана открытая для пациентов экспозиция в холлах второго этажа, если не хватит места, можем зайти и на третий этаж, и далее. Конечно, без помощи профессионалов и общественности не обойтись. Но ещё надо найти средства, чтобы провести все необходимые работы.

— Содержать экспонаты надлежащим образом, чтобы сохранить историческую память для потомков — дело профессиональных музейщиков. Только в музее можно соблюсти все необходимые условия хранения.

Документы и фотоархив из музейной комнаты больницы — очень ценное достояние для нашего города, наша гордость! Музей Норильска готов оказать экспертную помощь и всестороннее содействие при создании будущей экспозиции, тем более что эта работа уже была начата три года назад при создании выставки «Личный осмотр», посвящённой истории норильской медицины, — отметила Наталья Федянина, директор Музея Норильска.

Со временем выставка станет доступна для всех желающих. Над концепцией экспозиции думают и музейщики, и краеведы. А Общественная палата и журналисты будут держать руку на пульсе событий.