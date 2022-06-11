Ночь средь бела дня

Проводилась она на трёх площадках: в Музее Норильска и его филиале в Талнахе, а также в «Заповедниках Таймыра». Программа мероприятия оказалась очень насыщенной и была рассчитана на два дня: лекции, встречи, игры–бродилки, квесты, квиз, ночные экскурсии по музею и городу — только успевай.

Много интересного о Северном и Южном полюсах норильчане узнали от опытного полярника Владимира Стругацкого, откликнувшегося на приглашение приехать в наш город. Путешественник с особым теплом поведал о суровых буднях покорителей Арктики и Антарктики. Он одним из первых в мире спустился с аквалангом под айсберг на Северном полюсе, участвовал в высокоширотной глубоководной экспедиции на вершину планеты, когда обитаемые аппараты «Мир» совершили погружение на дно Северного Ледовитого океана, работал на полюсе холода, где была зафиксирована самая низкая на Земле температура –89,2 градуса. А ещё он великолепный журналист, писатель и кинематографист. К нам Владимир приехал не с пустыми руками. Он привез свой фильм о Николае Урванцеве — «Колумб русского Севера», где представлены страницы жизни человека, стоявшего у истоков Норильска.

Во второй день прошел гео-квиз «Арктика» — интеллектуальное соревнование команд знатоков, подготовленное совместно с Русским географическим обществом. За правильные ответы полагались призы. Посетители «Первого дома Норильска» стали участниками игры–бродилки «Маршрутами Николая Урванцева». Сотрудники музея специально к «Ночи географии» разработали командную настольную игру, где игровым полем выступала географическая карта Таймыра.

Игроки, «путешествуя» по следам экспедиций Николая Урванцева, сталкивались с реальными ситуациями, выпавшими на долю отважных первооткрывателей, и должны были найти правильные решения, чтобы успешно завершить экспедицию.

В Талнахском филиале музея о своих подвигах рассказывали полярники местные — участники лыжной экспедиции на мыс Челюскин Татьяна Хвостова и Тимофей Волков. Поход шестой категории сложности был совершён в 2015 году. Команда из восьми человек, приехавших из разных уголков России, добиралась до своей цели 41 день через бескрайние арктические пустыни. Несмотря на то что экспедиция проходила в апреле и мае, температура воздуха не поднималась выше минус 20. При этом постоянно дули ветра, путешественники даже попали в черную пургу.

Сотрудники «Заповедников Таймыра» рассказали об уникальном природном объекте — плато Путорана. Во время лекции были представлены короткометражные фильмы о природе этого удивительного места, причём большинство из них демонстрировались впервые и содержали редкие кадры.