Ноги в руки — и в тепло

- Только за прошлое ночное дежурство поступили четыре человека с обморожением. Двое госпитализированы, ещё двое ложиться в больницу отказались и получили план амбулаторного лечения, — рассказывает Данияр Баякеев, врач травматолог-ортопед оганерской больницы. — В основном в стационаре мы наблюдаем за тем, насколько сильно разрастается зона поражения, делаем перевязки и проводим антиагрегантную терапию для профилактики осложнений сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения развития бактерий.

По словам врача, основная причина таких травм — халатность горожан. Выбежали на мороз без перчаток, не надели носки перед походом в магазин. Как правило, люди сначала не придают большого значения тому, что пальцы потеряли чувствительность и побелели. А придя домой многие используют жирные крема, чтобы увлажнить шелушащуюся кожу, чем создают благодатную влажную среду для развития бактерий. И лишь спустя время, когда в конечностях появляются боль и жжение, решаются обратиться за помощью. К сожалению, при осмотре невозможно сразу определить масштаб поражения, только в ходе наблюдения в стационаре или в поликлинике. Однако если игнорировать проблему, то обморожение может закончиться полным отмиранием тканей и даже ампутацией.

В праздничные выходные в городскую больницу № 1 госпитализированы около 10 человек. Как подчеркивает заведующий отделением травматологии Максим Филатов, огромную роль в увеличении числа обратившихся с обморожением играют не только сильные морозы. На фоне алкогольного опьянения у человека притупляется ощущение холода, и шанс получить травму увеличивается. Статистику также пополняют трудовые мигранты, которые приезжают на Север без необходимого комплекта тёплой одежды.

- Онемение рук или ног — это первый признак начинающегося обморожения, — предупреждает Максим Филатов. — Если, придя домой, вы поняли, что обморозили конечности, то в первую очередь следует отогреть их тёплой, но не горячей водой, принять горячее питьё, обезболивающие и противовоспалительные препараты. Однако после этого необходимо обратиться в лечебное учреждение. Но лучше всего предупредить обморожение — одеваться по погоде.