NordStar открыл продажу билетов по новому направлению

Перелёты будут осуществляться в рамках летнего расписания еженедельно по средам. В Новосибирск самолёты будут отправляться в 12.00 и приземляться в 14.40. В Улан-Удэ - в 15.40 и посадка в 19.15 по местному времени. Обратно в Новосибирск из Улан-Удэ вылет в 20.45, прибытие в 22.35 по местному времени. В Норильск самолёт будет вылетать в четверг в 04.05, прибытие в 06.45. Все рейсы будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 с экономическим и бизнес-классом обслуживания.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.nordstar.ru, в мобильном приложении авиакомпании, в билетных агентствах Норильска, а также через контактный центр авиакомпании NordStar по телефону 8-800-700-8-007 (звонок по России бесплатный) или по короткому номеру *0887 для бесплатных звонков по РФ с мобильного телефона.