NordStar открывает продажу субсидированных билетов на зимний период

Субсидированные билеты доступны из Норильска и в Норильск по следующим направлениям авиакомпании NordStar: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, Анапа, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Уфа.

Приобрести субсидированные билеты могут граждане в возрасте до 23 лет, старше 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, инвалиды с детства II и III групп. Многодетные семьи также имеют право на приобретение субсидированных билетов.

Приобрести билеты можно в авиакассах NordStar, через контактный центр по телефону 8-800-700-8-007.