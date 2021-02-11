NordStar отметили национальной премией

Национальная премия Skyway Service Award является ежегодной. 9 февраля в Москве, в рамках выставки и форума гражданской авиации NAIS, прошла церемония награждения. Победителя определяли по итогам голосования пассажиров, которые оценивали авиакомпанию по нескольким критериям:

- выполнение полетов в период пандемии;

- обеспечение требований санитарной безопасности пассажиров;

- качество предоставления услуг пассажирам, не совершившим полет из-за ограничений авиасообщений.

Премия проводится при поддержке Министерства транспорта России, Федерального агентства воздушного транспорта РФ, Администрации гражданских аэропортов и Ассоциации транспортной безопасности.

Авиакомпания NordStar выражает огромную благодарность своим пассажирам за высокую оценку своей деятельности и почётное звание.