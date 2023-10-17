Норильчан научат осознанному и экологическому подходу к использованию старых вещей

Главная задача клуба — дать вторую жизнь старым вещам и превратить их в уникальные изделия.

«Я уверена, что навыки, полученные участниками клуба, помогут им в повседневной жизни создать экологичное пространство вокруг себя, и, таким образом, уйти от тотального потребления, сокращая количество текстильных отходов в Норильске», - говорит Анна Александрова, руководитель апсайкл-мастерской «Ещё раз».

Апсайкл-клуб базируется в стенах Норильского техникума промышленных технологий и сервиса на ул. Павлова, 13. На первом занятии участники сшили корзинку из джинсов под руководством преподавателя-технолога норильского техникума Елены Балашовой.

«Регулярные занятия проводятся бесплатно для всех от 16 лет. Для записи необходимо обратиться по телефону +7-905-092-69-69. В рамках проекта будут изготовлены около тысячи изделий из вторичных материалов – большая их часть представлена на благотворительных ярмарках «Подарошная», вырученные средства пойдут на оплату реабилитаций для детей-подопечных фонда. Также запланированы онлайн мастер-классы, в которых могут участвовать все желающие», - поделилась Екатерина Галайда, директор Благотворительного фонда «69 параллель».

Напомним, проект «В добрые руки» Благотворительного фонда «69 параллель» победил во втором конкурсе 2023 года Фонда президентских грантов. Благодаря победе в конкурсе фонд сможет передать вещи на вторичное использование более чем четырём тысячам норильчан. Также появилась возможность отправлять вещи с видимыми дефектами, которые уже нельзя использовать по прямому назначению, на переработку в другие города, а значит — снизить количество текстильных отходов от «Сундука» на полигонах Норильска не менее чем на 10%.