Норильчан предупреждают о дельцах, продающих некачественные ТВ-приставки

Появились случаи недобросовестной рекламы оборудования для приёма цифрового эфирного телевидения. Предприимчивые дельцы предлагают доверчивым людям телевизионные приставки, которые якобы могут принимать сотни каналов без абонентской платы.

Как сообщает пресс-служба администрации Норильска, на шести сайтах предлагают купить приставку за 179 рублей по акции. По словам продавцов, обычно приставка стоит 3990 рублей. Название приставки встречается в трех вариантах: Smart TV 5, Union-1080, VEVö. Для рекламы всех трёх моделей используется одно и то же фото. Сайты обещают «180 популярных каналов без абонплаты», «высокое качество изображения и звука», «идеальный приём на 99% территории РФ». Реклама уверяет, что после подключения к телевизору «приемник автоматически настроится на оптимальный прием сигналов со спутников, и телевизор начинает показывать 180 телеканалов».

В подтверждение эффективности всех трёх моделей приставок приводится рекомендация (комментарий с фотографией) псевдосотрудника Российской телевизионной и радиовещательной сети – ведущего инженера Сергея Антонова. На самом деле в штате РТРС такого сотрудника нет. Службы и филиалы сети не продают и не рекламируют приёмное оборудование, не оказывают платных услуг по его подключению и настройке.

РТРС также не имеет отношения к сервисам, предлагающим сотни телеканалов. Предприятие транслирует 20 цифровых каналов в каждом регионе, а также местные каналы в аналоговом формате. Принять все эфирные телеканалы страны единым пакетом невозможно.

Согласно отзывам на тематических форумах, в лучшем случае под видом чудо-приборов скрывается обычное приемное оборудование. Несколько телезрителей получили вместо заказанных приставок коробки с землей. Не исключено, что в ближайшее время мошенники переименуют приставку и будут рекламировать её на новом сайте.