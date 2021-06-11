Норильчан предупреждают об опасности выхода на тонкий лёд

Перед вскрытием рек, озёр и прудов лёд становится рыхлым, в нём образуются промоины. Переправляться по такому льду - опасно для жизни. Стоит запомнить несколько простых правил:

- выходить на лёд толщиной менее семи сантиметров опасно. Надёжный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок;

- опасно выходить на лёд, который образуется на родниках или водоёмах с быстрым течением, куда вливаются тёплые сточные воды промышленных предприятий;

- выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причём поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров;

- довольно редко лёд проламывается мгновенно. Обычно несчастью предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам;

- если лёд всё же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, широко раскинуть руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи, а затем ползти дальше от опасной зоны. Двигаться нужно обязательно в ту сторону, откуда вы пришли. Наиболее правильно выбираться на лёд путем перекатывания со спины на живот;

- сохраняйте хладнокровие: даже плохо плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за счёт воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем активно действовать необходимо сразу же, пока ещё не промокла одежда, не замёрзли в холодной воде руки, не развились характерные для переохлаждения слабость и безразличие;

- если кто-то на ваших глазах провалился под лёд, помощь должны оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому и подать пострадавшему длинную палку, верёвку, ремень или шарф. Если под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лёд цепочкой, удерживая друг друга за ноги;

- спасённого из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, пока он окончательно не согреется;

- если вы самостоятельно выбрались на лёд, несмотря на то что холод и сырость побуждают вас бежать, чтобы согреться, будьте осторожны до самого берега. Снимите с себя всю одежду, отожмите, наденьте снова, пусть даже замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это ни было. Если вы начали дрожать, это очень хороший признак - к организму прилило тепло.

Те, кто увлекается подлёдной рыбалкой, должны быть особо осторожны:

- не следует пробивать несколько лунок рядом;

- опасно собираться большими группами в одном месте;

- не стоит ловить рыбу возле промоин;

- обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров.