Норильчан приглашают на благотворительный концерт спортивно-творческого фестиваля «Доброsport»

Концерт станет финальной точкой фестиваля, который проходил целый год в спортивной и творческой сферах. Спортивная часть включала в себя соревнования по карате, боксу, греко-римской борьбе, дзюдо и самбо, творческая — была представлена городскими конкурсами чтецов, поделок и рисунков на тему «Я выбираю спорт».

В концертной программе : показательные выступления спортсменов школы единоборств (отделений карате, бокса, самбо, дзюдо, греко-римской борьбы), а также номера, подготовленные ансамблем спортивного бального танца «Болеро», победителями городского конкурса стихов «Доброsport», вокалистами города.

Для гостей на первом этаже ГЦК откроются фотозона, посвящённая спорту; выставка детских рисунков, победивших в конкурсе «Я выбираю спорт», а также благотворительная выставка-продажа поделок. Вырученные от концерта средства направят спортсменам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в помощи.

Мероприятие пройдет при поддержке спортивной школы единоборств, Централизованной библиотечной системы, а также благотворительного фонда «Территория добра».