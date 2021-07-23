Норильчан приглашают на фестиваль «Северный ЛендАрт»

Пятидневная образовательная программа, разработанная специалистами АНО «Сибирское Арт-пространство», рассчитана не только на профессиональных флористов, но и на широкую аудиторию. Лекции и мастер-классы пройдут в малом зале Городского центра культуры. Вход свободный.

26 июля в 18.00 - «История Ленд-арта»

(автор Татьяна Черникова - опытный флорист-дизайнер, преподаватель, участник и судья российских флористических конкурсов, фестивалей и показов);

27 июля в 18.00 - «ЛендАрт: техники и примеры»

(автор Вадим Казанский - флорист-дизайнер, основатель школы новой флористики, преподаватель, чемпион России по профессиональной флористике, организатор лендАрт-фестивалей и семинаров);

28 июля в 12.00 - «ЛендАрт глазами художника»

(автор Константин Прусов - профессиональный художник-дизайнер, преподаватель, участник выставочных проектов различных уровней).

А на лыжной базе «Оль-Гуль» мастер-классы проведёт флорист-дизайнер Роман Штенгауэр, выпускник международной школы флористов-дизайнеров «Николь», вице-чемпион Европы и чемпион России по профессиональной флористике, лауреат многочисленных конкурсов. Он покажет, как создавать плетёные объекты. Занятия состоятся 28 и 29 июля в 15.00.

Запись на мастер-классы по телефону 22-72-31 (Елена). Заявку на участие можно также оставить на сайте фестиваля «Северная ягода» yagodafest.ru в разделе «Северный ЛендАрт» или направить на электронную почту: gck.dcla@mail.ru.