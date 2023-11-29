Норильчан приглашают на иммерсивный фестиваль полярной ночи «Полночь»
Норильчан приглашают на иммерсивный фестиваль полярной ночи «Полночь»
2 декабря фестиваль развернётся сразу на двух площадках: в парке «Озеро Долгое» и в креативном пространстве Агентства развития Норильска (АРН).
24-часовой фестиваль включает в себя около 20 интерактивных локаций, созданных на основе чувственного восприятия полярной ночи горожанами.
В парке «Озеро Долгое»:
- катания на финских санях;
- соревнования команд на надувных лыжах;
- прогулка по снежному лабиринту;
- созерцание неба на меховых шезлонгах;
- создание полярной «Аллеи звёзд» и другое.
А после прогулки можно согреться горячим кофе и подкрепиться дудинскими пирогами в Креативном пространстве АРН, где гостей ждут следующие локации и интерактивы:
- обсуждение книг, зинов и комиксов в компании близких друзей (необходима предварительная бронь площадки – marie.nikitich@gmail.com);
- индивидуальные встречи с психологами и коучами;
- прослушивание саунд-дизайна в гамаках («Выход в космос» и «Белый сон»);
- сеансы зарисовок с движущейся натуры;
- интервью с гостями события о полярной ночи;
- выставка инсталляций участников лаборатории «Творческая перезагрузка: празднование» Академии креативных индустрий АРН и другое.
Кроме того, гостей ждёт перформанс «Полночные видения» от театра «Странствующие куклы господина Пэжо», а также мастер-классы, просмотр кинофильмов, утренняя йога, медитация, арт-терапия и многое другое.
С подробной программой вы можете ознакомиться на сайте – https://polnoch24.ru.