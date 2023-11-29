Норильчан приглашают на иммерсивный фестиваль полярной ночи «Полночь»

24-часовой фестиваль включает в себя около 20 интерактивных локаций, созданных на основе чувственного восприятия полярной ночи горожанами.

В парке «Озеро Долгое»:

- катания на финских санях;

- соревнования команд на надувных лыжах;

- прогулка по снежному лабиринту;

- созерцание неба на меховых шезлонгах;

- создание полярной «Аллеи звёзд» и другое.

А после прогулки можно согреться горячим кофе и подкрепиться дудинскими пирогами в Креативном пространстве АРН, где гостей ждут следующие локации и интерактивы:

- обсуждение книг, зинов и комиксов в компании близких друзей (необходима предварительная бронь площадки – marie.nikitich@gmail.com);

- индивидуальные встречи с психологами и коучами;

- прослушивание саунд-дизайна в гамаках («Выход в космос» и «Белый сон»);

- сеансы зарисовок с движущейся натуры;

- интервью с гостями события о полярной ночи;

- выставка инсталляций участников лаборатории «Творческая перезагрузка: празднование» Академии креативных индустрий АРН и другое.

Кроме того, гостей ждёт перформанс «Полночные видения» от театра «Странствующие куклы господина Пэжо», а также мастер-классы, просмотр кинофильмов, утренняя йога, медитация, арт-терапия и многое другое.

С подробной программой вы можете ознакомиться на сайте – https://polnoch24.ru.