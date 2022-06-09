Норильчан приглашают на личный приём к вице-спикеру краевого Законодательного собрания

14 июня в ходе рабочего визита в Норильск заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов проведёт приём граждан по личным вопросам.

Приём будет осуществляться только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться на встречу можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.