МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильчан приглашают на личный приём к вице-спикеру краевого Законодательного собрания

Норильчан приглашают на личный приём к вице-спикеру краевого Законодательного собрания

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Норильчан приглашают на личный приём к вице-спикеру краевого Законодательного собрания

Норильчан приглашают на личный приём к вице-спикеру краевого Законодательного собрания

14 июня в ходе рабочего визита в Норильск заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов проведёт приём граждан по личным вопросам.

Приём будет осуществляться только по предварительной записи. Получить дополнительную консультацию и записаться на встречу можно по телефонам: 42-48-69 и 42-38-19.

9 июня в 16:01 610
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