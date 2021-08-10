Норильчан приглашают на познавательное природоохранное мероприятие в онлайн-формате
Норильчан приглашают на познавательное природоохранное мероприятие в онлайн-формате
С 9 по 13 августа в Instagram в официальном аккаунте краевая дирекция по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) - @d_oopt - рассказывает о сфере своей деятельности.
Ликбез проходит в двух направлениях. Первое – это знакомство с заповедными территориями Красноярья. Подписчики будут исследовать мир ООПТ во всех его деталях и тонкостях – от истории появления до современного состояния и особенностей функционирования. В этом им поможет специальная «ООПТ-шпаргалка», которая будет доступна и после завершения мероприятия.
Второе направление – это соцопрос, в котором участники поделятся своими впечатлениями в творческой форме.
«Мы запускаем познавательный проект в новом доступном формате. Надеемся, что он будет интересным и полезным для наших подписчиков. Приглашаем жителей края присоединиться к участию в проекте», – поделился руководитель краевой дирекции по ООПТ Александр Ногин.