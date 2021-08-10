Норильчан приглашают на познавательное природоохранное мероприятие в онлайн-формате

Ликбез проходит в двух направлениях. Первое – это знакомство с заповедными территориями Красноярья. Подписчики будут исследовать мир ООПТ во всех его деталях и тонкостях – от истории появления до современного состояния и особенностей функционирования. В этом им поможет специальная «ООПТ-шпаргалка», которая будет доступна и после завершения мероприятия.

Второе направление – это соцопрос, в котором участники поделятся своими впечатлениями в творческой форме.

«Мы запускаем познавательный проект в новом доступном формате. Надеемся, что он будет интересным и полезным для наших подписчиков. Приглашаем жителей края присоединиться к участию в проекте», – поделился руководитель краевой дирекции по ООПТ Александр Ногин.