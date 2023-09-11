Норильчан приглашают на семинар по вопросам ведения работы военно-учётного стола организации

Семинар подойдёт для тех, у кого есть проблемы или недопонимание:

- как взаимодействовать с военкоматом на предмет исполнения Федерального закона от 31 июля 2023 № 404-ФЗ, по предоставлению сведений и ведению учёта в принципе;

- по учёту сотрудников, работающих вахтовым методом.

Семинар будет проводиться 12 сентября в 15.00 в Малом зале Городского центра культуры.

Ссылка для записи: https://forms.yandex.ru/cloud/64f805c5eb61464f333ed1eb/.

Ссылка на выдержки из документов про обязанности всех работодателей вести воинский учёт: https://disk.yandex.ru/i/oi3Y4aos2Av-tA.