Норильчан приглашают на творческую встречу в формате artist talk с фотографом Виктором Юльевым

Виктор Юльев (Санкт-Петербург), ставший вторым резидентом Полярной арт-резиденции PolArt сезона 2021-2022, имеет множество достижений — участник учебной программы «Школа молодого художника» Фонда «ПРО АРТЕ», член Союза фотохудожников России, петербургский фотограф круга «Север-7». Также он активно сотрудничает с изданиями The Village и Forbes (Россия), участвует во многих отечественных и зарубежных выставках.

Его почерк — документальная фотография. В творческих проектах он часто обращается к социальным проблемам и темам национальной и этнической идентичности, использует образность визуальных штампов, для эстетики его работ характерна эклектичность.

Проект «Аврора», который будет реализован в Норильске, представляет серию фотографий, создающих мифический, несуществующий, притягательный образ города. Воплотить задуманное художник планирует с помощью специального светового оборудования и постановочных жанровых сцен с горожанами. В итоговых работах художественные акценты будут преимущественно расставлены на городские пространства: интерьеры и экстерьеры Норильска.

На первую встречу резидент приглашает всех, кому интересно не только познакомиться поближе, но и стать частью будущего проекта. Художник расскажет подробнее о себе, своем художественном опыте, творческих планах на ближайшие три недели и покажет некоторые эскизы будущих работ.