Норильчан приглашают на уроки экологии

Специалисты краевой Дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) разработали уникальный экологический сборник «Курс на ООПТ». Он состоит из уроков по экологии и развитию природного потенциала региона.

Интерактивные уроки проводятся с начала 2021 года. Участие в них приняли уже более 1800 жителей Красноярского края, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Серия состоит из двенадцати уроков. Почти все они размещены на сайте Дирекции по ООПТ в специальном разделе. Темой 11-го урока стали редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных Красноярского края. Изучив материал, читатели узнают, когда был утверждён первый перечень животных, включённых в Красную книгу региона, и какие категории редкости присваиваются определённым видам или популяциям в зависимости от их состояния в природной среде. Урок также знакомит с различными краснокнижными видами: красный волк, северный финвал, большой трубконос и даже розовый фламинго, которого сложно представить на территории Красноярского края. Однако эта птица относится к седьмой категории редкости как залётный представитель Красной книги животных Российской Федерации либо как вид с невыясненным характером пребывания, но систематически отмечаемый на территории нашего региона.

Следующий урок будет посвящён Красной книге растений и грибов края и размещён на сайте дирекции в начале декабря.