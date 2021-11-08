Норильчан приглашают на уроки экологии
Норильчан приглашают на уроки экологии
Специалисты краевой Дирекции по особо охраняемым природным территориям (ООПТ) разработали уникальный экологический сборник «Курс на ООПТ». Он состоит из уроков по экологии и развитию природного потенциала региона.
Интерактивные уроки проводятся с начала 2021 года. Участие в них приняли уже более 1800 жителей Красноярского края, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края.
Серия состоит из двенадцати уроков. Почти все они размещены на сайте Дирекции по ООПТ в специальном разделе. Темой 11-го урока стали редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных Красноярского края. Изучив материал, читатели узнают, когда был утверждён первый перечень животных, включённых в Красную книгу региона, и какие категории редкости присваиваются определённым видам или популяциям в зависимости от их состояния в природной среде. Урок также знакомит с различными краснокнижными видами: красный волк, северный финвал, большой трубконос и даже розовый фламинго, которого сложно представить на территории Красноярского края. Однако эта птица относится к седьмой категории редкости как залётный представитель Красной книги животных Российской Федерации либо как вид с невыясненным характером пребывания, но систематически отмечаемый на территории нашего региона.
Следующий урок будет посвящён Красной книге растений и грибов края и размещён на сайте дирекции в начале декабря.