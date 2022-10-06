Норильчан приглашают на Всероссийский экономический диктант

Экономический диктант проводится на региональных площадках акции в единый день во всех субъектах страны. Для прохождения диктанта онлайн участникам нужно заранее зарегистрироваться на сайте, а 11 октября с 05.00 до 22.00 по московскому времени необходимо подключиться к диктанту с персонального компьютера или мобильного устройства. Участники онлайн-варианта получают результаты тестирования сразу после его окончания, сертификат будет доступен для скачивания в личном кабинете. Участники акции, набравшие 85 баллов и выше, будут считаться победителями и приглашаются к участию в мероприятиях организатора.

«Вокруг экономики ходит очень много мифов, которыми пользуются изобретатели фейков и мошенники, вызывая ненужную панику в обществе. Обезопасить себя от непроверенной информации или расстаться с заблуждениями можно только одним способом – повышая свою личную экономическую грамотность. С просветительской целью мы ведем в социальных сетях рубрику #ликбез, в которой рассказываем о краевых механизмах развития экономики. Знание азов экономики делает жизнь не только интереснее, но и позволяет принимать стратегически верные решения в жизни, спокойно анализировать текущую экономическую ситуацию в стране. Мы приглашаем всех желающих присоединиться к акции, чтобы проверить свой уровень и в легкой форме почерпнуть много новых знаний», - сказала министр экономики и регионального развития Красноярского края Анна Гарнец.