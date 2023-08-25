Норильчан приглашают на закрытие фестиваля паблик-арта «Город бесконечного вдохновения»

Завтра, 26 августа, в Городском центре культуры состоится закрытие фестиваля. Старт программы в 11.00.

Организаторы подготовили для норильчан насыщенную программу. Гостей ждут творческие выступления приезжих и местных коллективов, награждение самых активных участников фестиваля, мастер-класс по латиноамериканскому танцу, стенд-ап от Романа Бабаева, флешмоб «Я знаю», а финальной точкой станет зажигательный танцевальный сет от DJ Baldin.

Вход свободный.