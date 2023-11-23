Норильчан приглашают написать правовой диктант

Организаторами правового диктанта в нашем городе выступили представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей Красноярского края в городе Норильске, Союз промышленников и предпринимателей Заполярья и Консультационный ресурсный центр для НКО и бизнеса. Целью мероприятия является повышение правовой грамотности предпринимателей и профилактика различных нарушений при ведении своего дела – зачастую такие нарушения непреднамеренны и происходят из-за недостаточных знаний постоянно меняющегося законодательства.

Вопросы диктанта разделены на шесть блоков:

– привлечение инвестиций и партнёрство;

– управление командой;

– контрагенты и клиенты;

– налоги;

– защита творческих результатов;

– реклама и маркировка.

Накануне 15 норильчан приняли участие в мероприятии очно – на базе Консультационного ресурсного центра для НКО и бизнеса. По итогам диктанта организаторы отметили большую пользу подобных форм работы для профилактики различных правонарушений в сфере предпринимательства.

Зарегистрироваться и поучаствовать в правовом диктанте можно по ссылке.